Один из самых трагических инцидентов в истории фигурного катания собрал 5,6 млн просмотров за несколько часов. Видео

Видео трагического выступления канадских фигуристов Джессики Дюбэ и Брайса Дэвисона на чемпионате четырёх континентов в парном катании обрело вторую жизнь в интернете. Сам инцидент случился 8 февраля 2007 года, но 31 июля 2025-го кадры завирусились в сети, собрав за несколько часов порядка 6 млн просмотров.

Видео дня

При исполнении синхронного вращения Брайс не рассчитал дистанцию, и лезвие его конька рассекло лицо Джессики. Травма пришлась на левую щеку и нос. Спортсменка упала в луже крови и срочно была госпитализирована.

Порез оказался глубоким и потребовал 83 шва, но, к счастью, глаз и кости остались целыми.

Оба спортсмена проходили терапию от посттравматического стресса, однако уже через месяц вернулись на лёд и выступили на чемпионате мира.

В последующие годы пара завоевала множество наград, включая бронзу на чемпионате мира 2008 года и медали Гран-при.

В 2011 году Джессика сменила партнёра — начала выступать с Себастьеном Вулфом и выиграла серебро на чемпионате Канады 2012 года. Однако из-за хронической травмы стопы она завершила карьеру 9 января 2013 года.

После ухода из спорта Джессика поселилась в Монреале, где поступила в университет Конкордия на факультет коммуникаций. Она также прошла национальную программу подготовки тренеров и начала работать вместе с бывшим наставником Иваном Дежарденом, помогая новым поколениям фигуристов.

В личной жизни Джессика обрела счастье с Домиником Бланшеттом.

В июне 2023 года у пары родилась дочь по имени Элси.

Шрам от несчастного случая до сих пор заметен, но сама Джессика называет его символом силы и стойкости. Каждый год она отмечает дату происшествия как напоминание о своём пути и преодолении.

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