Очевидец снял, что сделали с Криштиану Роналду в аэропорту Далласа перед отлетом с ЧМ-2026. Видео собрало 2 млн просмотров

Сборная Португалии по футболу после вылета с чемпионата мира 2026 года отправилась домой через аэропорт Далласа. Перед посадкой Криштиану Роналду прошел стандартный предполетный досмотр, а видео с этой процедурой быстро стало вирусным в социальных сетях.

Видео дня

Ролик, опубликованный очевидцем, уже набрал около двух миллионов просмотров. На кадрах видно, как 41-летний форвард проходит контроль безопасности вместе с партнерами по национальной команде после завершения выступления на мировом первенстве.

Американские службы безопасности не сделали исключений для звездных футболистов. Роналду прошел через рамку металлодетектора, выложил личные вещи для проверки и подвергся стандартному дополнительному досмотру со стороны сотрудников аэропорта.

Судя по видео, нападающий выглядел уставшим после завершения турнира, однако спокойно выполнял все требования персонала.

В соцсетях эти кадры вызвали бурное обсуждение. Многие отметили, что в США правила безопасности распространяются на всех пассажиров без исключения, независимо от их известности и статуса.

Португалия завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала, проиграв Испании.

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