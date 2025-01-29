OBOZ.UA рассказал вам, друзья, о блестящей футбольной карьере Йожефа Сабо – четырехкратного чемпиона СССР, трехкратного серебряного призера, двукратного обладателя Кубка страны. А еще вице-чемпиона Европы 1972 года, бронзового призера Олимпиады-1972 в Мюнхене. Сабо не только заслуженный мастер спорта, но еще и заслуженный тренер Украины.

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Выполняю свое обещание рассказать о тренерской карьере знаменитого полузащитника киевского "Динамо". Завершив в 32 года карьеру в большом футболе, Сабо через некоторое время занялся тренерской работой.

Первым клубом, который возглавил Сабо, была луганская "Заря" (1977 год). Затем тренировал киевский СКА, два года работал в "Днепре" (Днепропетровск). Сабо-тренер для футболистов, экспертов, болельщиков - фигура неоднозначная. Его отличали умение выстроить игру своей команды, знание тактики. А вот что ему иногда вредило - это чрезмерный, порой зашкаливающий азарт.

Тренер доверял молодым игрокам

В киевское "Динамо" он вернулся после того, как родной клуб упустил золотые медали первого чемпионата независимой Украины. Напомню, во Львове в решающем матче команда Анатолия Пузача уступила симферопольской "Таврии" – 0:1.

В киевском клубе Йожеф Сабо работал в 1993-1997 и 2004-2005 годах. Трижды "Динамо" под его руководством становилось чемпионом Украины, дважды выигрывало Кубок страны. Сабо вывел динамовцев на дебютный киевский матч, в сентябре 1994-го, группового турнира Лиги чемпионов против московского "Спартака". Хозяева поля, уступая – 0:2, вырвали победу у принципиального соперника на глазах 100 тысяч зрителей.

Динамовский тренер имел смелость вводить в состав команды молодежь: 19-летних Александра Шовковского, Владислава Ващука, Юрия Дмитрулина, 18-летнего Андрея Шевченко. Хоть это и было рискованно, но он их выпускал на поле в ответственных матчах. А они со временем стали ведущими игроками "Динамо" и национальной сборной Украины.

Учил подопечных уму-разуму

Будучи тренером, он не мог спокойно смотреть на то, как та или иная "звездочка", которая для команды еще ничего не сделала, уже строит из себя "приму". Как-то он в раздевалке сказал в глаза одному из нападающих: "Парень, не пей так много пива, связки начнешь рвать..." Тот не послушал совета тренера, в итоге затерялся среди многих тех, кто подавал когда-то надежды.

Дважды, в 1994-м и 1996-1999 годах, возглавлял национальную сборную Украины. Во время его второго пребывания на тренерском мостике главной команды страны его подопечные были в шаге от участия в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Болельщики, несомненно, запомнили феерические матчи сборной Украины с командами Франции, Португалии, Северной Ирландии.

Завершив тренерскую карьеру, Сабо работал в Комитете национальных сборных ФФУ, часто выступал в эфире телеканала "Футбол". В отличие от других экспертов, никогда дипломатично не смягчал свою оценку, не молчал, комментируя недостатки в действиях футболистов и тренеров. Правда, я не всегда был согласен с некоторыми его суждениями и высказываниями в интервью. Но это его мнение, и оно также имеет право на жизнь.

Йожефу Йожефовичу уже почти 85 лет. Но он человек большого футбола – такой же активный, бодрый, подтянутый и откровенный. Сабо продолжает служить футболу, который стал делом всей его жизни.