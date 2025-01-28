OBOZ.UA продолжает рассказывать об известных украинских футболистах разных поколений. Сегодня в центре вашего внимания заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион бывшего СССР, трижды серебряный призер, двукратный обладатель Кубка страны Йожеф Сабо.

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41 матч провел киевский динамовец в сборной бывшего СССР, завоевав четвертое место на ЧМ-1966 в Англии. Также в его активе "серебро" Евро-1972 и "бронза" Олимпиады в Мюнхене в том же 1972-м.

Родился Йожеф Сабо 29 февраля високосного 1940 года в Ужгороде. Его друзья иногда шутят: "Йожка знает секрет вечной молодости, ведь свой день рождения он отмечает раз в четыре года".

С детства увлекся, как и многие ужгородские мальчишки, футболом. Серьезно занялся в 14 лет, посещая тренировки в свободное от работы время. А работал он пекарем в кондитерском цеху городского хлебокомбината.

В 15 лет способного парня пригласили в юношескую сборную области. Его первой командой стал "Химик" (Калуш), который выступал в чемпионате Украины. В 1957-1958 годах Сабо играл в составе ужгородского "Спартака", забив 10 голов в 30 матчах.

Удачный дебют

В разгар сезона 1959 года трех закарпатских игроков - вратаря Андрея Гаваши, защитника Василия Турянчика и полузащитника Йожефа Сабо - пригласили в киевское "Динамо". 19-летний Сабо дебютировал в команде Олега Ошенкова 1 июня 1959 года в матче, который привлекал внимание одним только брендом команды-соперника. В Киев на товарищеский матч прилетел знаменитый лондонский "Тоттенхэм Хотспурз". Дебютант из динамовского ансамбля не выпадал, его игра понравилась болельщикам.

В 1961 году Йожеф Сабо вместе со своими партнерами по команде - Макаровым, Войновым, Турянчиком, Лобановским, Бибой, Каневским, Серебряниковым, Щегольковым, Трояновским - стал чемпионом СССР. Это было первое "золото" киевского "Динамо", которое первым прервало 25-летнюю гегемонию московских команд на внутренней арене. А затем киевляне выдали чемпионский хет-трик в период с 1966-го по 1968 год.

Доиграл матч с переломом ноги, сцепив зубы

Самый памятный эпизод блестящей карьеры полузащитника - это полуфинальный матч ЧМ-1966 в Англии между сборными СССР и ФРГ. Уже на 8-й минуте Сабо пошел в решительный подкат против 20-летнего Франца Беккенбауэра и получил тяжелейшую травму - перелом голеностопа. Вины в том Кайзера Франца не было. А замены в матчах чемпионата мира в те годы не разрешались. Сабо остался на поле, и, сцепив зубы, доиграл матч до финального свистка.

На поле Сабо был неуступчивым, надежным, результативным. Как для полузащитника, больше оборонительного плана, забил достаточно много мячей. Особенно был опасен для вратарей соперников при выполнении стандартов - он был штатным пенальтистом команды. А с Виктором Серебряниковым они делили исполнение штрафных ударов.

У Йожефа была собственная теория преимущества дальнего удара - он всегда должен быть очень сильным, чтобы скорость полета мяча зашкаливала. Вратари обычно не ожидают удара с дальней дистанции, поэтому нередко опаздывают с прыжком. А если и успевают среагировать, то не в состоянии забрать мяч намертво, и можно сыграть еще на добивании. Между бьющим и голкипером всегда много футболистов, он плохо видит мяч, и его опоздание вполне вероятно. Вратарю часто кажется, что нападающий или полузащитник не решится пробить с расстояния 30-35 метров, и своими сильными и меткими ударами Сабо частенько портил настроение голкиперам. А еще Йожеф отличался жесткой игрой в отборе, умелым перехватом мяча, отличной техникой, подключением к атакам. Он всегда в игре был по-спортивному злым, не жалел в том числе и себя. Очень азартный, он отдавал игре всего себя до конца во всех 246 матчах чемпионата страны, которые он провел за 10 лет в составе "Динамо".

Стыдно было проигрывать

Много лет я знаком с Йожефом Сабо. Часто бывал у него в гостях, не раз делал с ним интервью, работая в газетах, на радио и телевидении. Мой собеседник никогда не подбирал слова, откровенно отвечал на все, порой неудобные для него вопросы. Кстати, в свое время Йожеф закончил факультет журналистики Киевского университета, так что мы с ним коллеги.

Запомнились слова, сказанные Сабо в одном из моих интервью: "Саша, когда мы проигрывали, выходить на улицу на следующий день после игры мне было стыдно. Казалось, болельщики, а на Печерске их было достаточно, с укором смотрел на меня..."

В 32 года Йожеф Сабо завершил свою блестящую карьеру игрока, со временем перешел на тренерскую работу, стал заслуженным тренером Украины. Но о тренерской работе знаменитого полузащитника расскажу в следующий раз.