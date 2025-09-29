'О каком кризисе вы говорите?' Суркис резко ответил критикам 'Динамо'

Президент киевского "Динамо" Игоря Суркис категорически не согласился с критиками, которые называют нынешний отрезок сезона для команды кризисным. После ничьей с "Карпатами", которая стала третьей подряд для "бело-синих" в Премьер-лиге, функционер призвал не драматизировать ситуацию.

Об этом Суркис заявил в интервью таблоиду "Блик". Босс столичного клуба напомнил, что его подопечные уже длительное время не знают горечи поражений в национальном чемпионате, а также выразил уверенность в способности команды вернуться на победную серию.

"Это – футбол. И через такое нужно тоже пройти. Для меня сейчас самое главное, чтобы команда сделала выводы из своих ошибок и двигалась дальше. Три игры подряд мы на последних минутах пропускаем. Это уже не случайность, а закономерность! Надо настраиваться как-то по-другому. Я уже много лет во главе клуба и должен спокойно к такому относиться, хотя я переживаю за результаты "Динамо" не меньше, чем болельщики. За ничьими следуют победы. О каком кризисе вы говорите? Команда 39 матчей в чемпионате не проигрывает. Надеюсь, эта безвыигрышная серия прервется", – сказал Суркис.

