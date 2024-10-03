Новый сезон Суперлиги Favbet стартовал с уверенной победы вице-чемпиона

Вице-чемпион в прошлом сезоне "Ривне-ОШВСМ" уверенно начал новый чемпионат, обыграв в стартовом матче Суперлиги Favbet "Прикарпатье-Говерлу" со счетом 84:65.

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Первую половину игры "Ривне" провело более агрессивно, при том, что команда проиграла минимальный подбор, ривненская команда выполнила в 1,5 раза больше бросков (45 против 30), из которых треть была с дальней дистанции. "Ривне" реализовало 6/14 трехочковых, тогда как "Прикарпатье-Говерла" попало лишь 1 дальний бросок.

Плюс "Ровно" сделало сразу 12 перехватов за первую половину, что в итоге позволило команде уверенно себя чувствовать – первую четверть команда Михаила Переверзия выиграла 22:13, при том что Алексей Соловьев набрал 13 очков за этот период. Вторую четверть "Ривне" выиграло 21:18 и на большой перерыв ушло преимуществом +9.

Рывок 10:2 на старте третьей четверти позволил "Ривному" заработать преимущество +20, после чего команда немного сбросила темп, помня о завтрашнем матче против "Киев-Баскета". "Ривне" уверенно держало свое преимущество и довело игру до уверенной победы.

Лучшим игроком матча стал лидер "Ривного" Алексей Соловьев, летом ездивший в расположение национальной сборной Украины. Он за 33 минуты матча оформил дабл-дабл из 25 очков (6/8 трехочковых), 11 подборов и 5 перехватов.

В "Прикарпатье-Говерле" отметим Сергея Старцева, набравшего 18 очков, и Романа Морозова с 16 очками. Завтра, 4 октября, "Прикарпатье-Говерла" встретится со "Старым Луцком", а "Ривне" сыграет против "Киев-Баскета".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ДС "Венето-Спорт"

"Прикарпатье-Говерла" – "Ривне-ОШВСМ" 65:84 (13:22, 18:21, 14:21, 20:20)

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