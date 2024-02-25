Норвежский футболист с 50 метров забил 'автогол десятилетия'. Видео

Норвежский защитник американского клуба "Филадельфия Юнион" Якоб Глеснес едва не стал главным антигероем матча 1/16 финала Кубка КОНКАКАФ против "Саприссы" из Коста-Рики. 29-летний футболист забил сверхдальний гол в свои ворота.

На 28-й минуте Глеснеса в 50 метрах от ворот запрессинговал соперник. Норвежец занервничал и отдал пас назад на голкипера, но не рассчитал силу удара и отскок от газона. Мяч предательски ударился перед ямайским вратарем Андре Блейком и, перелетев через него, попал точно в рамку.

В интернете за несколько дней этот момент собрал почти 300 000 просмотров, а в комментарии его окрестили "автоголом десятилетия".

Отметим, что этот пропущенный мяч для "Филадельфии" не стал критичным. Поединок на арене "Естадио Рікардо Саприсса Айма" в Сан-Хосе (Коста-Рика) завершился победой американцев со счетом 3:2.

Ответная встреча запланирована на 28 февраля. Победитель в 1/8 финала сразится с мексиканской "Пачукой".

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