В разные годы Украину прославляли выдающиеся спортсмены.

легкоатлеты Валерий Борзов, Юрий Седых, Вера Крепкина, Виктор Цыбуленко, Инесса Кравец, Ярослава Магучих;

гимнасты Борис Шахлин, Юрий Титов, Виктор Чукарин, Богдан Макуц, Олег Верняев, Лариса Латынина, Полина Астахова, Лилия Подкопаева;

представительницы художественной гимнастики Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Екатерина Серебрянская;

борцы братья Сергей и Анатолий Белоглазовы, Александр Колчинский, Иван Богдан, Сергей Новиков, Вячеслав Олейник, Ирина Мерлени, Жан Беленюк;

штангисты Леонид Жаботинский, Анатолий Писаренко, Яков Куценко;

боксеры братья Виталий и Владимир Кличко, Александр Хижняк;

мастера фехтования Григорий Крисс, Яна Шемякина, Ольга Харлан;

парусный спорт Валентин Манкин, Игорь Матвиенко;

фигуристка Оксана Баюл;

фристайлист Александр Абраменко;

футбол Олег Блохин, Андрей Шевченко, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Сергей Ребров, Александр Шавковский;

баскетболисты Александр Волков, Александр Белостенный, Марина Ткаченко;

гандболисты Зинаида Турчина, Галина Захарова;

волейболист Юрий Поярков.

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Пусть простят меня звезды украинского спорта, чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр, фамилии которых я не назвал. Этот список можно продолжать и продолжать. Звездами спорта Украина всегда гордилась, гордится и будет продолжать гордиться.

51-я звезда спортивной Украины

Я назвал имена 50 известных украинских спортсменов, представителей 14 видов спорта. Друзья, в центре вашего внимания 51-й знаменитый украинский спортсмен. Это олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, обладатель пяти чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, WBC, IBO и IBF, знаменитый украинский боксер 38-летний Александр Усик.

Он провел 24 боя на профессиональном ринге и ни одного не проиграл, 15 раз нокаутировав своего соперника. 19 июля вечером на ринге, установленном на переполненном знаменитом лондонском стадионе "Уэмбли", Усик уже в пятом раунде нокаутировал 27-летнего британца Даниэля Дюбуа – соперника, который в 22 своих предыдущих успешных боях 21 раз побеждал нокаутом.

В 2023 году Александр и Даниэль уже встречались между собой. Тогда британец побывал в нокауте в девятом раунде. Дюбуа, обладатель пояса IBF, с нетерпением жаждал реванша. И этот бой был хорошо разрекламирован и раскручен.

Букмекеры не ошиблись

Букмекеры фаворитом считали Усика. На его победу они давали коэффициент 1,33, на успех Дюбуа – 4,15, на ничью – 17,0. Букмекеры ожидали, что бой пройдет все 12 раундов – на это давался коэффициент 1,58. Коэффициент же на то, что поединок завершится досрочно, составлял 2,30.

Общий призовой фонд лондонского боя был оговорен заранее. Составил он 200 миллионов долларов. 132,28 млн из них при любом исходе боя предназначался Усику, Дюбуа получил, в свою очередь, 71,22 миллиона долларов.

Побеждай и получай

Британский ресурс Give Me Sport опубликовал рейтинг самых богатых боксеров-профессионалов. Его возглавляет непобедимый американец Флойд Мэйвезер – за свою карьеру он заработал 400 миллионов долларов. На втором месте еще один американец, который в апреле покинул этот мир, - Джордж Форман с 300 миллионами. Третий в этом рейтинге – мексиканец Сауль "Канело" Альварес (250 миллионов). Наш Александр Усик после двух боев с Тайсоном Фьюри, но до реванша с Даниэлем Дюбуа располагался в этом списке на шестой позиции с заработком в 165 миллионов долларов.

Свою блестящую победу в Лондоне Александр отпраздновал в возрасте 38 лет 297 дней. Вот рейтинг самых возрастных чемпионов супертяжелого веса.

Джордж Форман (США) – 46 лет 170 дней; Виталий Кличко (Украина) – 42 года 50 дней; Владимир Кличко (Украина) – 39 лет 48 дней.

Александр Усик в списке топ-10 занимает пятое место. В ближайших планах Александра Усика – отдых в кругу своей дружной семьи. Если он решит продолжать свою блестящую карьеру, среди его будущих соперников могут оказаться Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, Джейк Пол.

Майк Монтеро, редактор известного боксерского издания The Ring, сказал следующее: "Я повторю еще раз: Усик – лучший боксер мира. Если вы не видите этого, вы не понимаете бокс. Он бы на равных сражался с Мохаммедом Али, Джо Луисом, Флойдом Мэйвезером, Мэнни Пакьяо. Не утверждаю, что он бы их победил, но бился бы с ними на равных. Это уникальный талант. Наслаждайтесь Усиком, пока он выходит на ринг".