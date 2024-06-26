'Но готовы ли умирать?' Известный нидерландский тренер 'отвесил оплеуху' Украине перед матчем Евро-2024

Бывший главный тренер "Шахтера" и "Зари" Патрик ван Леувен поставил под сомнение готовность сборной Украины отдать все силы в матче Евро-2024 против Бельгии. 54-летний нидерландец не уверен, что "желто-синие" смогут отстраниться от личной выгоды и отдать все во имя команды.

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"Главным в матче с Бельгией будет командный дух, с которым у Украины были проблемы в начале турнира. Игрокам нужно оставить свое эго за полем и думать о результате сборной, а не персональном успехе. Много сказано о чести страны, но готовы ли эти футболисты умирать на поле не только на словах?" – выдал "оплеуху" в наш адрес известный наставник.

По мнению Патрик ван Леувена бельгийцы будут рисковать.

"Они не умеют играть иначе. Они до сих пор думают, что у них замечательная победная генерация игроков. В действительности у них очень качественная и опасная атака плюс передачи де Брюйне. Но защита… Там хватает проблем", – цитирует нидерландца Татотаке.

Как сообщал OBOZ.UA, поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу Украина – Бельгия состоится в среду, 26 июня. Уже известны телеканалы, который покажут поединок, а также опубликован прогноз букмекеров на эту игру.

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