'Никто не знал об этом'. Михайличенко признался, что сделал в Москве перед вылетом сборной СССР на Олимпиаду-88

Знаменитый тренер Алексей Михайличенко рассказал, что перед Олимпиадой-1988 приобрёл ящик шампанского и спрятал его в камере хранения, не сообщив об этом даже партнёрам по сборной СССР. Бывший полузащитник вспомнил, как команда заранее верила в успешный результат турнира и победу в Сеуле.

По словам Михайличенко, перед вылетом на Игры в 1988 году он положил горячительное в камеру хранения и никому об этом не сказал. Он отметил, что был уверен в удачном выступлении команды и заранее подготовил этот момент для возможного празднования.

В финале олимпийского турнира сборная СССР встретилась с Бразилией, в составе которой играли Ромарио, Бебето и Таффарел. Основное и дополнительное время завершились победой советской команды, решающий гол был забит в овертайме.

После возвращения Алексей достал спрятанный сюрприз.

"Когда мы прилетели в Москву и я достал этот ящик шампанского в Шереметьево, нас встречали родные и друзья. Ничего не говорил заранее, всё держал при себе", — отметил Михайличенко в эфире Youtube-канала Дениса Бойко.

Экс-футболист также рассказал о ситуации с финансовыми условиями перед финалом. По его словам, представители команды обсуждали премиальные за разные места, но игроки отказались рассматривать вариант второго места и не стали вести переговоры на этих условиях.

