"Никто не имел права": предатель Тимощук назвал Украину "моей страной" и пожаловалась на санкции

Помощник тренера сакнт-петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук возмутился лишением всех титулов и званий со стороны Украинской ассоциации футбола (УАФ). Бывший игрок "Шахтера" со словами "никто не имел права" пожаловался на якобы несправедливые решения "нынешних властей моей страны".

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Об этом Тимощук заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Уроженец Луцка, который продолжает работать на российских оккупантов, также выразил удовлетворение тем, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) выступил против решения УАФ.

"Понимаю, что в нынешних реалиях отношение ко мне нынешних властей моей страны не изменится. Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле. Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу "Зенита" в Кубке УЕФА. И в "Шахтере", и в "Зените", и в национальной сборной отдавался футболу полностью. Лишать меня того, что было заработано за долгую карьеру, никто не имел права. Прежде всего, тренерской лицензии, позволяющей работать в футболе. Рад, что CAS встал на мою сторону и справедливость восторжествовала", – сказал Тимощук.

Ранее он отверг обвинения в работе на российские спецслужбы и попытках получить румынского гражданство, назвав информацию "бредовыми фейками". Бывший футболист якобы подал в миграционную службу страны пакет документов, в котором пытается доказать, что его бабушка родилась в 1929 году на территории Румынии.

Таким образом он пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). До этого в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко высказался в адрес предателя Украины Анатолия Тимощука.

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