'Нико-Баскет' дома уступил 'Прикарпатье-Говерле' в матче Суперлиги Favbet

"Прикарпатье-Говерла" одержала победу над "Нико-Баскетом" со счетом 85:67 в Николаеве в затяжном поединке, который в целом длился более 3 часов, в рамках пятого тура регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

Первой инициативой в матче завладела "Прикарпатье-Говерла", которая с середины первой четверти начала наращивать преимущество и повела +9 – 19:10. Благодаря пяти очкам от Ростилава Кабанова, в том числе дальнему трехочковому с сиреной, на первый перерыв команды ушли при преимуществе гостей 21:17.

Еще пять очков от Кабанова за первую минуту второй четверти позволили "Нико-Баскету" вернуть лидерство, после чего хозяева продолжили удачную для себя серию, доведя счет до 35:27. Впрочем, в концовке десятиминутки "Прикарпатье-Говерла" выровняла игру и на большой перерыв команды ушли при преимуществе +5 для хозяев.

Большой перерыв затянулся из-за воздушной тревоги, а после возобновления игры команды продолжили равную борьбу, где каждый пытался склонить чаши весов в свою пользу. Если в третьей четверти ни одной из команд это не удалось сделать, то на четвертую четверть "Прикарпатье-Говерла" вышла заряженной, по хорошему агрессивной, набрав 26 очков и пропустив лишь 9.

"Нико-Баскет" выиграл подборы 53:43, выполнил больше бросков при почти равной реализации (28/70 у "Нико-Баскета" и 26/63 у "Прикарпатья-Говерлы"), но гости забили 10 трехочковых при 3 у Нико-Баскета, плюс николаевцы реализовали лишь 8 штрафных (реализация 36%), тогда как Говерла 23 (реализация 74%).

У победителей Лейтерренс Рид набрал 28 очков, а Илья Кабацюра и Сергей Старцев добавили по 19 очков. У Нико-Баскета самым результативным с 17 очками стал Максим Сафонов.

Завтра, 1 ноября, тур в Николаеве продолжится матчами "Кривбасс" – "Прикарпатье-Говерла" и "Нико-Баскет" – "Старый Луцк".

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Николаев, СК "Надежда"

"Нико-Баскет" – "Прикарпатье-Говерла" – 67:85 (17:21, 22:13, 19:25, 9:26)