"Никак не влияет": звезда НБА Михайлюк рассказал об историческом для Украины чемпионате мира и настроении команды перед ключевым матчем отборочного турнира ЧМ-2027 с Грузией

Защитник "Юта Джаз" Святослав Михайлюк – единственный игрок в составе нынешней сборной Украины, который выступал на историческом для нас чемпионате мира по баскетболу-2014, и сейчас после перерыва вернулся в национальную команду, чтобы помочь ей пройти отбор на мундіаль 2027 года. Но для этого необходимо обыграть своих главных конкурентов в борьбе за второе место – грузинів, в составе которой также есть представители НБА. Однако Святослав уверен, что у нас есть все, чтобы достичь своей цели.

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2 июля сборная Украины встретится с Грузией в борьбе за выход на ЧМ-2027. Каждый такой матч – это испытание характера, которое украинские болельщики переживают вместе. GGBET, титульный спонсор Федерации баскетбола Украины и сборной, рядом в этот решающий вечер. Поддерживай наших против Грузии вместе с GGBET!

Накануне матча Михайлюк вспомнил предыдущий чемпионат мира и немного сравнил сборную 12-летней давности с нынешней.

"Для Украины это был первый чемпионат мира. Я тогда был еще молодым игроком. Но остались только приятные впечатления. Мы сыграли со многими сильными сборными и многими выдающимися игроками. Играли против сборных США, Турции, Финляндии, Доминиканской Республики. Это был очень ценный опыт – провести время на паркете с такими сборными и соревноваться с ними", – отметил Святослав.

"Конечно, состав нашей сборной сильно изменился. Из той команды, кроме меня, мог бы быть ещё Липовой, если бы у него была возможность приехать. И Сергей Гладир, который сейчас сам тренирует сборную. Какие у нас с ним отношения? Очень хорошие. Он играл и на чемпионате мира, и восемь лет назад, когда Украина победила Испанию. Отличный игрок. И вот уже выиграл с "Монако" чемпионат Франции. Поэтому, думаю, у него большое будущее в тренерской деятельности", – уверен звездный защитник.

Михайлюк также рассказал, с каким настроем "сине-желтые" готовятся к предпоследнему матчу первого раунда квалификации против Грузии. Ведь, если не произойдет сенсации в матче между Испанией и Данией, то 2 июля в Риге определится обладатель второго места. А эти очки команды забирают с собой и во второй раунд, где присоединятся к группе В.

"Настроены на Грузию очень хорошо. Хотим продемонстрировать нашу лучшую игру, победить, ведь это самый важный матч в этом окне. Сделаем все, что от нас зависит, чтобы выиграть. Грузия – очень классная сборная, в ней есть пара игроков из НБА, натурализованный игрок. Они приехали очень сильным составом, поэтому это будет тяжелый матч. Но при правильной игре и хорошей борьбе, я думаю, что все сложится в нашу пользу", – рассказал Святослав.

По словам Михайлюка, результат проигранного спарринга с Анголой (92:93) никак не влияет на команду, так же как и встреча с Литвой (96:92): "Нам нужно было сыграть командой, понять, кто готов лучше, кто хуже, и оценить, как сейчас играет команда. Конечно, было приятно победить в Литве, но эти матчи никакого значения для турнирной таблицы не имеют. Главный матч будет завтра".

Сезон в "Юте" оказался непростым и физически изнурительным, но у украинского защитника хватает сил на выступления за национальную команду: "У меня всегда есть желание приезжать в сборную и играть за нее. После сезона был небольшой перерыв — где-то полтора-два месяца, поэтому я набрался сил и начал готовиться раньше".

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