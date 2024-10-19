Невероятный момент на футболе в Тайланде собрал 10 млн просмотров за сутки. Видео

Курьезный момент случился в матче молодежного чемпионата Таиланда по футболу между командами из провинции Нонгхай. Один из футболистов бил в пустые ворота, и, решив, что мяч уже закатился в рамку, начала заранее праздновать.

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Убежденный в успехе игрок повернулся в камеру и начал демонстрировать различные праздничные жесты, которые подготовил заранее. Однако все оказалось преждевременно – защитник соперников в последний момент успел выбить мяч с линии.

Футболист не сразу осознал, что гол не был засчитан. Спустя десяток секунд он пришел в себя и получил второй шанс забить, но в этот рез безупречно сыграл голкипер.

В соцсетях это видео стало вирусным, набрав за сутки более 10 млн просмотров.

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