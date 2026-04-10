Неубедительный разгром. Почему 3:0 от 'Шахтёра' против АЗ – это не про гарантию полуфинала Лиги конференций? Обзор игры

Вчера донецкий "Шахтер" провел первый матч четвертьфинала Лиги конференций. Очень медленная, изнурительная и требовательная игра против АЗ завершилась победой со случайными голами. Несмотря на разгром, у горняков мало что получалось. Почему так и удастся ли удержать преимущество через неделю? Рассказывает OBOZ.UA.

Первый тайм. Красиво, инициативно, без результата

Первые минуты игры омрачены потенциально страшной травмой Исаке: после такого падения была угроза, что он не продолжит игру, Но! Силва порывался и достиг своего, на немного вернулся. Действительно интересно, как медики оценивали состояние полузащитника, ведь даже 4 судья хотел убрать бразильца с поля.

Замечательно, что "Шахтер" не впал в шок после такого эпизода. Наши заиграли даже агрессивнее после травмы одноклубника. Прессингом удавалось отобрать мяч на чужой половине, вот только плотность все еще была крепкой, где пространства вообще не было. А пространство для горняков очень нужно – тренер соперников хорошо настроил противодействие. Ближе к середине тайма включились Алиссон и Невертон, а на 24 минуте наконец-то решили снять Исаке, чтобы не подвергать опасности ни его, ни футболиста. Все это время украинцы играли вдесятером, ведь травмированный игрок исключительно пытался понять, что происходит. Тот случай, когда врачи должны сразу реагировать на страшные эпизоды.

АЗ играл от закрытости. Это нельзя было назвать автобусом, скорее контролируемым хаосом. Они ждали возможность реализовать свою главную добродетель – организованные контратаки. Поэтому первый реальный момент возник именно у наших ворот: защитники начали передавать зону и ответственность и сразу двое нидерландцев получили преимущество. Патати прыгал за мячом и рикошетами пропихнул его на Майкума, даже состоялся удар. Повезло, что после этого хаоса мяч медленно выкатился за поле.

Что было плохо у сыроваров – стандарты. Угловых они боялись и максимально избегали, "Шахтер" первый исполнил аж на 30 минуте; показательно, что отбиваться от него пришли все без исключения полевые, а спас кулаком голкипер. Их компактность блокировала развитие, из-за чего Ризныку пришлось плясать на мяче и искать адресата для передачи от ворот. Ну а что вы хотели, это уже четвертьфинал, здесь каждая команда хочет пройти дальше.

В первом тайме "Шахтер" не выглядел слабо, но не имел ключей. Один из них попытался подобрать тот же Алиссон со смещением в центр и ударом в падении – без результата, но по крайней мере с попаданием в створ. АЗ хорошо закрыл вингеров и не давал комбинировать. Даже когда мяч забирали прессингом в опасной зоне и некому было закрывать – уже через мгновение вся команда нидерландцев возникала на пути, мгновенная двойная подстраховка. За первые 45 минут не произошло чего-то интересного, большинство эпизодов завершалось на этапе борьбы с обеих сторон.

Второй тайм. Разргом на ошибках

После перерыва наш матч оставался единственным в еврокубках, где до сих пор были нули. Сеть на тот момент гудела, ведь "в состав" горняков впервые за 12 лет вернулся их президент Ринат Ахметов. Тот не посещал матчи собственного клуба с последней игры еще на "Донбасс-Арене", это был еще один мотивационный повод изменить ход событий. Тем более, Туран изменения не вносил, а вот Эхтельд обновил фланги.

И возможность открыть счет появилась быстро. Удар с угла штрафной получился интересным – Педриньо вколотил в перекладину и сбил всю дождевую воду. Этот момент был более акцентированным, чем все попытки "Шахтера" за предыдущие 50 минут. Уже через мгновение за этот кураж пришлось отвечать, ведь в простой ситуации обрезали наш центр. За один шаг Патати оказался один на один и пытался перебросить Ризныка: повезло, что голкипер вовремя вышел и занял правильную позицию. Команды буквально обменивались позиционными ошибками, но пока без реальных угроз.

"Алкмар" не чурался своего традиционного низкого блока, 4-4-2 совсем без разрывов между линиями отлично работали. Подопечные Турана буквально зашли на чужую половину и не могли ничего там создать. Защита выглядела зацементированной; при приближении Элиаса к воротам перед ним было уже 6 чужих футболистов. Характерная особенность – давление на Бондаренко с Очеретько. Только кто-то из них был на мяче, то прибегали Смит и Мейнанс, чтобы заставить отдать как можно сильнее на Матвиенко или даже на Ризныка.

Доминация без доминации все больше добавляла ментальной силы АЗ. Нидерландцы легче забрасывали вперед, эффектнее пасовали на малую дистанцию и агрессивнее бросались под мяч в подкате. Даже на своих обрезках они ловили кураж, ведь возвращали его так же быстро, как теряли. Горнякам дали подходить к чужим воротам, но лишили скорости – без этого украинская команда была беззубой. Пока не случилась ключевая катастрофа.

Следующие 10 минут – бенефис использованных ошибок. Сначала Педриньо использовал подарок, который сделал капитан Мейнанс. Потерю перед воротами бразилец реализовал с левой так, что та самая вода из сетки полетела куда-то в сторону Варшавы. Через мгновение произошла еще одна ошибка: Алиссон подобрал неудачную скидку Гуша после углового и вколотил с нескольких метров. 2:0. Лишь третий гол был результатом личных действий. Мы писали, что "Алкмар" не умеет противостоять индивидуальностям и это было доказательство. Эгиналду разогнал контратаку и Алиссон сделал дубль. 3:0.

Не сказать, что "Шахтер" играл плохо. Он играл вяло и без энтузиазма. Замечательно, что мы заложили такой замечательный отрыв. Плохо, что заложили его только после катастрофических ошибок соперника, а не из собственных действий. По такой игре "Алкмаар" развалился, хотя за мгновение до разгрома Ризныку приходилось тащить по несколько ударов за мгновение. Это была игра с двойным впечатлением, где повезло.

3:0 – несмотря на счет, матч в Польше завершается сложной победой. "Шахтер" реализовал все 3 реальных момента, которые пришли. Желание было, впрочем это все, что мы увидели из реальной игры. Далее выезд в Черкассы в понедельник и в четверг снова матч против "АЗ" в Нидерландах. Безусловно, после разгрома, проще думать об УПЛ и игре против ЛНЗ, которая будет действительно золотой.