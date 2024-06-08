Ребров необычно объявил состав сборной Украины на Евро-2024. Видео

Главный тренер сборной Украины объявил фамилии 26 футболистов, сыграющих в финальной части чемпионата Европы 2024 года в Германии. При этом обнародование заявки нашей команды состоялось оригинальным образом – был снят проморолик с участием военных, волонтеров и известных украинцев.

Об этом информирует Украинская ассоциация футбола (УАФ). "К объявлению присоединились военные, волонтеры и парамедики, лидеры мнений, художники и самые преданные болельщики всех возрастов и профессий. Имена игроков национальной сборной на Евро-2024 звучали из разных уголков Украины: Киев, Кривой Рог, Одесса, Полтава, Ровно, Харьков, Чернигов", – подчеркнули в организации.

Заявка сборной Украины на Евро-2024

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо" Киев), 12. Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), 24. Александр Тимчик ("Динамо" Киев), 16. Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), 13. Илья Забарный ("Борнмут", Англия), 3. Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все – "Динамо" Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), 17. Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), 10. Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), 8. Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: 11. Артем Довбик ("Жирона", Испания), 9. Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), 25. Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Напомним, украинская сборная на групповой стадии Евро-2024 сыграет с Румынией, Словакией и Бельгией.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины в товарищеском матче проиграла команде Польше. До этого наша команда сыграла вничью с Германией.

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