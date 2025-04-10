Непредсказуемая Англия, волшебная Норвегия, привередливая Италия. Чего ждать от четвертьфиналов Лиги Европы

Сегодня пройдет новый этап Лиги Европы. Соперники в четвертьфиналах хорошо знакомы между собой, но в ЛЕ пересекаются впервые. Кто из них достоин выиграть домашние матчи? А кто может удивить? И способен ли "Атлетик" попасть в домашний финал? OBOZ.UА представляет пары новой стадии ЛЕ.

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"Тоттенхэм" - "Айнтрахт"

Встреч между собой в ЛЕ: первая встреча

Статистика очных встреч: 2 победы "Тоттенгема" - 1 ничья - 1 победа "Айнтрахта"

Позиции во внутреннем чемпионате: 14 место АПЛ и 3 место Бундеслиги

Англия сохраняет 5 клубов в трех еврокубках и имеет значительные шансы на трофеи, особенно после "Арсенала", разгромившего действующего победителя ЛЧ. Но другая лондонская команда в Лиге Европы не дает столько же оптимизма. "Тоттенхэму" пришлось приложить немало усилий, чтобы переиграть "АЗ". И как же странно видеть за таких нервов, что домашняя арена шпор на евроарене не покоряется уже никому уже 18 матчей подряд! Если команде Постекоглу удастся продолжить эту тенденцию против "Айнтрахта", то путь в полуфинал будет почти обеспечен.

Матч будет голевым, потому что и англичане, и немцы дают в среднем по 2 гола за игру. Команды никогда не играли в Лиге Европы; в матчах ЛЧ сильнее англичане. Хотя сравнивать коллективы двухлетней давности и сегодняшние будет неправильно: тогда они шли в своих чемпионатах все равно. Сейчас же – шпоры на дне. Вылететь из АПЛ не получится (для этого нужна куча см.), но ситуация позорная: за почти полтора месяца весны Постекоглу выиграл только 2 матча; "АЗ" на евроарене и "Ипсвич". Немцы в плей-офф не заметили "Аякс" – 6:2 по итогам двух матчей. Блестящее настроение самих футболистов и Гетце, у которого новая молодость, обещают триллер. Что говорить, если "Айнтрахт" – в топе претендентов на победу в Лиге Европы.

"Буде/Глимт" - "Лацио"

Встреч между собой в ЛЕ: первая встреча

Статистика очных встреч: не пересекались ни в одном из турниров

Позиции во внутреннем чемпионате: 1 место чемпионата Норвегии и 6 место Серии А

Норвегия с ее весенне-летней системой поражает: их единственный на данный момент представитель после Этапа лиги прошел "Твэнте" с "Олимпиакосом". И это при том, что соперники в то время продолжали регулярный чемпионат, а желтые должны были держать форму зимой только за счет товарищеских спаррингов. Ситуация уникальна и тем, что "Буде" уже обеспечил себе место квалификации ЛЧ, но все еще продолжает битву за трофей ЛЕ. На домашнем поле команда выиграла 5 из 6 встреч, ее результативность впечатляет (18 голов). С другой стороны, "Лацио" - непоследовательная команда, которая за март избивала лидеров чемпионата и влетела 5:0 "Болоньи". Но не забывайте, что орлы – победитель Этапа лиги, который в плей-офф в меньшинстве остановил амбициозную "Викторию".

Словом, эта пара стоит друг друга. Тем более римляне включаются, только когда пропустят гол. Итальянцев не было в четвертьфиналах Лиги Европы 7 лет, и если они здесь так же захотят сразиться за следующую стадию только с пропущенными мячами, то может быть сложно. Не забывайте, что норвежцы лидер турнира по забивному потенциалу, а их лучший бомбардир Гег собирается единолично возглавить погоню. Тренер "Буде" уже назвал встречу с "Лацио" главным событием в истории клуба. Этот поединок вынесли в отдельный слот на 19:45, будто специально приглашая нас посмотреть интригующий матч Лиги Европы.

"Лион" - "Манчестер Юнайтед"

Встреч между собой в ЛЕ: первая встреча

Статистика очных встреч: 0-2-2

Позиции во внутреннем чемпионате: 5 место Лиги 1 и 13 место АПЛ

Парадоксально другой "МЮ" - еще один клуб Англии, пока не дающий четкой надежды на финал. Как и "Тоттенхэм", манкунианцы вышли в плей-офф через первую восьмерку. Пришлось проявить характер против "Сосьедад" - и вот четвертьфинал ЛЕ. Продвижение турниром во многом обеспечивает Фернандеш: Аморим сказал, что тот самый опасный в команде и может угрожать из любой позиции или ситуации. "Лион" же в предыдущей стадии разгромил "ФКСБ" 7:1 - не столь очевидная доминация, но Фофана, Нуама и Микаутадзе четко показали амбиции последней французской команды турнира.

Команды раньше пересекались только в Лиге чемпионов, французы ни разу не выиграли. УЕФА дает статистику, что хозяева немало забивают, тогда как "Юнайтед" много владеет мячом (58% времени). Лионцы в марте выиграли 5/6 матчей, англичане – только 2/5. Настроение гораздо лучше у французов, тогда как для "МЮ" (как и для шпор) Лига Европы последний шанс на любой успех в течение сезона. На этой же стадии 3 года назад "Лион" уже уступал англичанам и вылетал. На этот раз у олимпийцев много шансов остановить плохую традицию.

"Рейнджерс" - "Атлетик"

Встреч между собой в ЛЕ: 2 игры

Статистика очных встреч: 1-0-1

Позиции во внутреннем чемпионате: 2 место Премьер-лиги Шотландии и 4 место Ла Лиги

3 года назад "Рейнджерс" зажег свое имя на всю Европу, когда вышел в финал ЛЕ и уступил только пенальти. Одиннадцатиметровые снова имели место в плей-офф, но теперь сыграли на руку шотландцам: двумя сейвами Батленда они выбили "Фенербахче". Но по результатам этой пары серию пенальти не ждут, очень много на кону для обоих клубов. "Атлетик" – новая третья сила Ла Лиги. "Барселона" в лидерах, мадридские команды в этом сезоне равны. Нужен новичок – и сейчас это именно баски.

В этой паре спрятались еще два победителя Этапа лиги, а команда из Бильбао еще и остановила в предыдущем раунде "Рома" нашего Довбика. Движением гостей является Нико Уильямс, вдохновляющий клуб на перерождение при каждой неудаче. Но каждый матч Лиги Европы коуч Вальверде хочет только одного: продолжить играть в турнире и выйти в финал, который пройдет в Бильбао. С другой стороны – Черны, который даже от травмы восстановился через неделю, чтобы помочь "Рейнджерс" против одного из главных фаворитов Лиги Европы. Безусловно, центральный матч для тех болельщиков, желающих увидеть голодных в финалы футболистов.