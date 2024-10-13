Непобедимый супертяж выиграл чемпионский бой нокаутом в первом же раунде, повесив соперника на канаты. Видео

Непобедимый британский супертяжеловес Фабио Уордли (18-0-1, 17 КО) победил соотечественника Фрейзера Кларка (8-1-1, 6 КО) и защитил титул чемпиона Британии. Реванш состоялся на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился досрочно. Первая схватка в марте победителя не выявила.

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На повторную встречу Кларк избрал более расчетливую тактику: он не стеснялся идти в размен, устраивая настоящую драку с соперником, а если было необходимо сразу уходил в клинч.

Успеха это не принесло. Уже в 1-м раунде Уордли ударом в висок потряс Фрейзера. Тот перешел в режим выживания, пропуская раз за разом.

Правый хук стал фатальным - претендент повис на канатах, вынудив рефери зафиксировать нокаут.

Отметим, что в главном бою этого ивента чемпион WBA Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) потерпел первое поражение в карьере в бою за абсолютный титул в полутяжелом весе. НаKingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) уроженец Кыргызстана проиграл решением судей чемпиону WBC, WBO и IBF Артуру Бетербиеву (21-0, 20 КО): 114-114, 115-113 и 116-112 в пользу россиянину, выступающему под флагом Канады.

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