Непобедимый супертяж отправил соперника-гиганта в нокаут года на 28-й секунде боя. Видео

Британский супертяжеловес Саймон Ибекве (7-0, 4 КО) нокаутировал немца Даниэля Бэра (15-2-1, 14 КО) уже на 28-й секунде первого раунда. Поединок завершился после одного точного удара и стал одним из главных претендентов на звание "Нокаут года".

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Бой прошел в Паттайе (Таиланд) на арене Max Muay Thai Stadium в андеркарде вечера, главным событием которого стал поединок Тайсона Фьюри и Мариуша Ваха.

Сразу после стартового гонга Ибекве выбросил мощный оверхэнд справа, который пришелся точно в голову сопернику. Бэр, чей рост составляет 203 см, потерял сознание и упал лицом вперед. Рефери немедленно остановил бой, не открывая счет.

Немецкий боксер находился в бессознательном состоянии около 8 секунд, после чего смог самостоятельно перевернуться на бок. Гигант (рост 204 см) выглядел полностью дезориентированным и ошеломлённым, однако серьёзных сообщений о госпитализации или критическом состоянии здоровья после боя не поступало.

После победы Ибекве эмоционально отпраздновал успех, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Одни болельщики раскритиковали британца за поведение, посчитав, что он должен был сначала убедиться в состоянии соперника, другие назвали этот финиш одним из самых впечатляющих нокаутов года.

Для Ибекве победа стала седьмой в семи боях на профессиональном ринге. До перехода в бокс британец занимался футболом и проходил просмотры в "Эвертоне" и "Вест Хэме". Бэр подошел к поединку с рекордом 15 побед, одно поражение и одна ничья, причем 14 своих боев он выиграл нокаутом.

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