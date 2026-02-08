Непобедимый чемпион мира по боксу сенсационно проиграл титул нокаутом в 12-м раунде. Видео

В Ливерпуле произошла одна из самых громких сенсаций года в профессиональном боксе. Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе британец Ник Болл (23-1-1, 13 КО) потерпел поражение нокаутом и утратил титул.

Главный бой вечера состоялся на арене Echo Arena и завершился нокаутом в 12-м раунде. Болл, который до этого поединка считался непобедимым, уступил американцу Брэндону Фигероа (27-2-1, 20 КО), уже становившемуся чемпионом мира в двух весовых категориях.

29-летний техасец с первых минут работал из стойки левши, активно используя джеб и пытаясь держать соперника на дистанции. Однако Болл регулярно сокращал расстояние и уверенно действовал в инфайтинге, особенно опасно атакуя апперкотами. Бой быстро перерос в жесткую силовую драку.

В первой половине поединка 28-летний британец выглядел точнее и чище в ударах, но Фигероа компенсировал это объемом работы. Американец сумел разбить чемпиону нос и все чаще пробивал фирменные левые хуки по корпусу, постепенно изматывая соперника.

После экватора боя Болл стал заметно чаще застаиваться у канатов и действовать рывками. Фигероа наращивал давление, регулярно находя цели ударами по корпусу и не давая чемпиону восстановиться.

Развязка наступила в начале 12-го раунда. Фигероа отправил Болла в нокдаун, после чего рефери долго отсчитывал, но британец так и не смог прийти в себя. Американец продолжил атаку у канатов, и бой был остановлен.

