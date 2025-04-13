Непобедимый боксер выиграл бой неожиданным нокаутом и объединил чемпионские титулы . Видео

Обладатель титула IBF в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, 30 КО) из США добыл неожиданную досрочную победу над чемпионом мира WBA Эймантаса Станиониса (15-1, 9 КО) из Литвы и объединил пояса. Поединок на ринге Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (США) был остановлен после шестого раунда — 30-летний уроженец Каунаса отказался выходить на седьмую трёхминутку, пропустив слишком много ударов и не выдержав темпа.

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С самого начала Эннис выглядел активнее: он много двигался, постоянно менял стойки и путал соперника. Станіонис попытался навязать давление, но чаще просто стоял за блоком и ждал, что предложит американец.

Несмотря на редкие удачные моменты, Эймантас быстро начал проигрывать по всем параметрам — Эннис уверенно бил по корпусу и проходил защиту апперкотами.

К четвёртому раунду литовец уже выглядел разбитым: у него пошла кровь из носа, появилось рассечение, а корпус перестал держать удары.

В пятом он попытался прибавить, но попал в размен и оказался в нокдауне. В шестом — снова серия мощных ударов, после которых литовцу пришлось стать на колено.

На седьмой раунд Станионис не вышел, признав полное преимущество соперника. Для Энниса это уже 30-я досрочная победа в 34 боях.

Примечательно, что латвийский боксер попал только 19% всех своих ударов, тогда как Станионис — 31%, однако Джарон имел преимущество в силовых ударах по корпусу — 23 против 9.

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