Непобедимого украинского боксера повесили на канаты в бою на 'Уэмбли'. Видео

Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (12-0, 4 КО) добыл непростую победу в Лондоне на арене "Уэмбли". В поединке за три региональных титула IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International 28-летний киевлянин раздельным решением судей с трудом одолел местного бойца Льюиса Эдмондсона (11-1, 3 КО) – 95-95, 96-94 и 96-94.

Видео дня

Поединок прошёл в вязкой и осторожной манере, больше напоминая бой по любительским правилам, чем профессиональное противостояние. Оба боксёра щедро раздавали финты и пытались ловить друг друга на контратаках, однако зрелищности в ринге не хватало.

Лапин, левша с большим размахом рук, действовал вторым номером, много клинчевал и явно не чувствовал себя уверенно на чужой территории. За постоянные захваты рук рефери неоднократно делал ему замечания.

Четвёртый раунд стал критическим для украинца — он был серьёзно потрясён и практически отдал этот отрезок боя. Эдмондсон, пользуясь пассивностью соперника, усилил давление. В восьмом раунде он едва не вытолкал Лапина за пределы ринга, повесив украинца на канаты.

К финальным раундам Лапин наконец активизировался и сумел выровнять ситуацию. Несмотря на крайне тусклый и напряжённый бой, судьи отдали предпочтение украинцу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!