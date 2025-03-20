Непобедимого украинского бойца дисквалифицировали из-за допинга

Антидопинговая организация Combat Sports Anti-Doping (CSAD) объявила, что украинский боец смешанных единоборств (ММА) Даниил Воеводкин (7-0) получил 24-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Уроженец Фастова (Киевская область) сдал положительный тест на мельдоний — запрещённое вещество из категории гормональных и метаболических модуляторов.

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Проба была взята 17 октября 2024 года в Вильнюсе (Литва) в рамках внесоревновательного тестирования.

Расследование показало, что после участия в сентябрьском турнире Dana White’s Contender Series, где он добился своего первого контракта с UFC, спортсмен употребил мельдоний, уже находясь в реестре тестируемых бойцов (Registered Testing Pool) антидопинговой программы UFC.

"CSAD не нашла смягчающих обстоятельств, которые могли бы снизить стандартное наказание за использование мельдония. Дисквалификация Воеводкина отсчитывается с 10 ноября 2024 года — в день его временного отстранения от соревнований", – говорится в пресс-релизе.

CSAD является независимой организацией, осуществляющей круглогодичный допинг-контроль всех бойцов UFC. Сбор и транспортировка биологических проб в рамках UFC ADP проводятся международной организацией Drug Free Sport International (DFSI), которая является мировым лидером в сфере антидопинга и имеет более 5000 специалистов.

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