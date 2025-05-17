Непобедимого боксера-чемпиона с рекордом 19-0 сенсационно отправили в 'нокаут года'. Видео собрало 2.2 млн просмотров за сутки

Чемпион WBC Silver во втором легчайшем весе Дилан Прайс (19-1, 13 КО) потерпел сенсационное поражение на шоу MF & DAZN: X Series 21, которое прошло 16 мая в Великобритании. 26-летний американец он был жестко нокаутирован 32-летним Карой Кани Масиллой (18-4, 13 КО) – андердогом с коэффициентом 12,5 на победу.

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До восьмого раунда Прайс уверенно контролировал бой, однако один точный удар аргентинца перевернул всё. От левого прямого боец из СШАотклонился, но через мгновение в его подбородок влетел правый боковой, став фатальным.

В сети этот момент уже успели окрестить "нокаутом года", а количество просмотров в социальной сети Х перевалило за 2 млн.

Для аргентинского боксера это стало, возможно, главным триумфом в жизни. Аргентинец, ранее переживший серьёзный несчастный случай в 2021 году, вернулся на ринг вопреки всему и, как сам заявил, "оставил на ринге душу".

После боя Прайс публично отреагировал на поражение, опубликовав обращение к болельщикам: " "Вся хвала Яхуа! [Яхуа — вариант произношения имени Бога в иудаизме - ред.] Сквозь взлёты и падения… Большое спасибо моему отцу, брату, тренеру, промоутеру и всем друзьям и близким, которые рядом со мной в это тяжёлое время. Что дальше? Ответ знает только мой Небесный Отец. Но как бы ни было, с нами всё будет в порядке".

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