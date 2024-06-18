'Неплохо поработали': Бродский отреагировал на чемпионство игрока сборной Украины в НБА

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский эмоционально отреагировал на триумф защитника Святослава Михайлюка, который стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Наш соотечественник победил в финальной серии плей-офф в составе "Бостон Селтикс" и стал лишь вторым представителем страны, которому покорилось это достижение.

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На своей странице в социальной сети Facebook Бродский поздравил Михайлюка с этим историческим успехом. Глава украинского баскетбола напомнил о том, что свой путь в спорте Святослав начинал в школе "Черкаських Мавп", которая была создана 20 лет назад самим Бродским и его партнерами.

"Это успех. Наш маленький Свят Михайлюк стал чемпионом НБА. Поздравляю его, его первого тренера Максима Михельсона, Сергея Одарича и себя. Неплохо поработали. Слава Украине", – написал Бродский.

Напомним, в финальной серии "Бостон" одолел "Даллас Маверикс" 4:1. В плей-офф украинец сыграл в восьми матчах, в среднем играя по четыре минуты, набирая по одному очку и совершая 0.6 подбора.

В регулярном чемпионате в активе Святослава 41 матч, в которых он дважды выходил со старта, сыграв в среднем 10.1 минуту, Наш соотечественник за это время набирал по четыре очка, совершал 1.2 подбора и отдавал 0.9 передач.

На празднование чемпионства Михаилюк появился с украинским флагом. 27-летний баскетболист стал лишь вторым украинцем в истории после Станислава Медведенко (2001 и 2002 гг.), который добился чемпионства в НБА.

В НБА Святослав Михайлюк попал в сезоне 2017/2018, когда подписал свой первый контракт с "Лейкерс". После "озерных" Святослав выступал в составе "Детройта", "Оклахомы", "Нью-Йорка", "Торонто" и "Шарлотта", а чемпионом НБА стал этой ночью с "Бостоном".

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