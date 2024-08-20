Необычный 'волейбольный' гол на футболе в Англии собрал 1 млн просмотров. Видео

Нападающий "Харрогейт Таун" Джеймс Дейли стал настоящей звездой соцсетей после гостевого матча 2-го тура во Второй лиге Англии (4-й по силе футбольный дивизион Англии) против "Аккрингтона". Дейли забил гол головой, но сделал это после настоящей "волейбольной" перестрелке.

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На 16-й минуте встречи защитники "Аккрингтона" в своей штрафной не смогли опустить мяч и долго перебивали его головой. Такой "волейбол" завершился в итоге для хозяев плачевно.

Дейли, высоко выпрыгнув, мощным ударом открыл счет в игре.

В интернете болельщики назвали этот удар "самым необычным голом уикенда", а видео взятия ворот собрало порядка 1 млн просмотров в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Всего же зрители матча увидели 6 голов (3:3). "Харрогейт Таун" смог уйти от поражения, забив гол на 93-й минуте.

Как сообщал OBOZ.UA, голкипер армянского "Ноа" Огнен Чанчаревич отметился невероятным ударом в матче 3-го раунда Лиги конференций против греческого АЕКа. 34-летний двукратный чемпион Армении вводил мяч в игру, но в итоге забил один из самых дальних голов в истории футбольных еврокубков.

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