В Лиге конференций голкипер забил фантастический гол прямым ударом от своих ворот. Видео

Голкипер ярмянского "Ноа" Огнен Чанчаревич отметился невероятным ударом в матче 3-го раунда Лиги конференций против греческого АЕКа. 34-летний двукратный чемпион Армении вводил мяч в игру, но в итоге забил один из самых дальних голов в истории футбольных еврокубков.

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Эпизод случился на 67-й минуте при счете 1:1. Вратарь АЕКа Томас Стракоша не смог расчитать отскок: мяч ударился перед ним об газон и предательски перелетел через голову.

На этом звездные события в исполнении Чанчаревича не закончились. На 7-й добавленной минуте он стал автором голевой передачи.

Встреча в итоге завершилась с сенсационным счетом 3:1. В ответной игре "Ноа" минимально проиграл и вышел в плей-офф, где 20 августа сыграет против словацкого "Ружомберока".

Как сообщал OBOZ.UA, 22 августа в словацком Кошице украинский клуб "Кривбасс" сыграет в плей-офф Лиги конференций 2024/2025 против "Бетиса". УЕФА на этот матч назначил главного арбитра, который судил в Москве сборную России.

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