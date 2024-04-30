'Нельзя спокойно погулять'. Жена украинского голкипера 'Реала' призналась, что происходит 'в людных местах'

Жена голкипера "Реала" Андрея Лунина призналась, что после того, как его муж стал главным героем матча Лиги чемпионом, его стали узнавать на улице. По словам Анастасии Томазовой, это приносит небольшой дискомфорт в повседневную жизнь.

18 апреля в четвертьфинале ЛЧ "Реал" по пенальти (4:3) обыграл "Манчестер Сити". Голкипер сборной Украины отбил два 11-метровых ударов.

"Статус Андрея после этого никак не изменился, но еще больше начали узнавать. Теперь уже с ним спокойно нельзя погулять по людным местам. Если говорить о планах на будущее, то мы никогда не планируем, потому что никто не знает, где мы будем, например, через неделю", – цитирует Анастасию tribuna.com.

Напомним, что 30 апреля мадридский "Реал" проведет первый полуфинал Лиги чемпионов против "Баварии".

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти с первых минут займет место в воротах.

Отметим, что Андрей Лунин не сыграл в матче 33-го тура Ла Лиги против "Реала Сосьедада". Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти впервые с января поставил в ворота испанца Кепу Аррисабалагу.

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