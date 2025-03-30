Неиграющий украинский футболист, купленный за полтора миллиона евро, отказался покидать 'Шахтер', потому что ему надо деньги кормить своих детей

Вингер "Шахтера" Иван Петряк объяснил, почему остается в команде, несмотря на отсутствие игровой практики. По его словам, он не может разорвать контракт из-за финансовых обязательств перед семьей.

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"Мне 31 год, у меня трое маленьких детей. Как мужчина, я обязан зарабатывать, чтобы они не спрашивали: 'Папа, где наши йогурты?' Сейчас непростое время, его нужно перетерпеть", – рассказал Петряк в интервью "Українському футболу".

Футболист вернулся в "Шахтер" в 2022 году во время полномасштабной войны, заключив контракт на улучшенных условиях. Он признал, что его зарплата выше, чем у некоторых украинских игроков, и поэтому не может просто разорвать соглашение.

При этом у Петряка нет претензий к клубу: "Шахтер" выполняет все контрактные обязательства, как и я перед ним". Он надеется, что летом, когда откроется трансферное окно, появится вариант для продолжения карьеры.

Иван женился в 2016 году на своей землячек со Смелы (Черкасская область) Юлии Петренко, с которой познакомился в 2009-м.

В браке у них родилось трое детей: Гордей (2019), Макар (2021) и Иван (2023).

Напомним, что в августе 2022-го тогда еще 28-летний футболист подписал с "оранжево-черными" четырехлетний контракт. Тогда Петряк вошел в топ-5 самых дорогостоящих трансферов УПЛ межсезонья.

По данным Transfermarkt, возвращение вингера обошлось донецкому клубу в полтора миллиона евро. В 2019 году венгерский "Фехервар" потратил на 300 тысяч меньше, чтобы выкупить у "Шахтера" контракт Петряка.

В текущем сезоне 31-летний хавбек не сыграл ни одной игры.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2022-го Петряк отметился забитым голом в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против молдавского "Петрокуба" (5:0) и посвятил его погибшему на войне тестю. Футболист сборной Украины болезненно воспринял потерю близкого человека в боях за Донбасс.

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