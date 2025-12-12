Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев взбесился из-за слов шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который призвал не допускать россиян в этом виде спорта. Представитель страны-агрессора нелепо потребовал дисквалифицировать чемпиона Игр в Пхенчахне-2018 за "разжигание вражды".

Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил традиционные бредовые нарративы кремлевской пропаганды о якобы политизации спорта, а также добавил, что Самуэльссон не имеет права выступать с критикой россиян.

"Он неадекватный. Это не его дело вообще. Спортсмен, пока он является спортсменом, не имеет права высказываться на политические темы. Я считаю, что таких спортсменов, как Самуэльссон, которые делают политические заявления, надо наказывать, дисквалифицировать на какой-то срок. Самуэльссон внутри спортивного сообщества разжигает вражду, межнациональную ненависть. Шведские биатлонисты, оказывается, решают, что нужно делать с российскими спортсменами, а что не нужно", – сказал Васильев.

Ранее биатлонист выразил мнение о том, что среди российских биатлонистов и представителей других видов спорта просто не может быть так называемых нейтральных атлетов.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион из РФ Дмитрий Васильев выдал бред о том, что спортсмены, принимающие участие в Z-митингах в поддержку войны, "отстаивают свои права".

