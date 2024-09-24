Не Усик, но украинец. Назван лучший супертяж XXI века

Авторитетный спортивный портал GiveMeSport назвал украинца Владимира Кличко лучшим супертяжеловесом XXI-го века. Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) расположился на второй строчке. Виталий Кличко находится на 4-й строчке.

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"Немногие события в мировом спорте способны увлечь аудиторию так, как бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе в боксе. На протяжении многих лет такие люди, как Мухаммед Али, Майк Тайсон и Джордж Форман, в разное время доказывали, что являются номером один в самом престижном дивизионе этого вида спорта.

Однако наука постоянно развивается, и ХХІ век породил новую породу тяжеловесов. Размер и грубая сила — хотя и по-прежнему желанные качества — больше не являются решающими факторами в весовой категории.

В современную эпоху скорость и техника оказались столь же важными для главных звезд дивизиона", – говорится в описании рейтинга.

10 лучших супертяжеловесов XXI-го века по версии GiveMeSport

1. Владимир Кличко (Украина, 64-5, 53 KO)

2. Александр Усик (Украина, 22-0, 14 KO)

3. Тайсон Фьюри (Великобритания 34-1-1, 24 KO)

4. Виталий Кличко (Украина, 45-2, 41 KO)

5. Деонтей Уайлдер (США, 43-4-1, 42 KO)

6. Леннокс Льюис (США, 41-2-1, 32 KO)

7. Энтони Джошуа (Великобритания, 28-4, 25 KO)

8. Даниель Дюбуа (Великобритания, 22-2, 21 KO)

9. Крис Берд (США, 41-5-1, 22 KO)

10. Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 35-3, 23 KO)

Напомним, что свой последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Поединок Кличко против непобедимого британца состоялся в Лондоне. Спустя три месяца, тогда еще 41-летний боец завершил карьеру.

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