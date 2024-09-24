Не Усик, но украинец. Назван лучший супертяж XXI века
Авторитетный спортивный портал GiveMeSport назвал украинца Владимира Кличко лучшим супертяжеловесом XXI-го века. Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) расположился на второй строчке. Виталий Кличко находится на 4-й строчке.
"Немногие события в мировом спорте способны увлечь аудиторию так, как бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе в боксе. На протяжении многих лет такие люди, как Мухаммед Али, Майк Тайсон и Джордж Форман, в разное время доказывали, что являются номером один в самом престижном дивизионе этого вида спорта.
Однако наука постоянно развивается, и ХХІ век породил новую породу тяжеловесов. Размер и грубая сила — хотя и по-прежнему желанные качества — больше не являются решающими факторами в весовой категории.
В современную эпоху скорость и техника оказались столь же важными для главных звезд дивизиона", – говорится в описании рейтинга.
10 лучших супертяжеловесов XXI-го века по версии GiveMeSport
1. Владимир Кличко (Украина, 64-5, 53 KO)
2. Александр Усик (Украина, 22-0, 14 KO)
3. Тайсон Фьюри (Великобритания 34-1-1, 24 KO)
4. Виталий Кличко (Украина, 45-2, 41 KO)
5. Деонтей Уайлдер (США, 43-4-1, 42 KO)
6. Леннокс Льюис (США, 41-2-1, 32 KO)
7. Энтони Джошуа (Великобритания, 28-4, 25 KO)
8. Даниель Дюбуа (Великобритания, 22-2, 21 KO)
9. Крис Берд (США, 41-5-1, 22 KO)
10. Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 35-3, 23 KO)
Напомним, что свой последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Поединок Кличко против непобедимого британца состоялся в Лондоне. Спустя три месяца, тогда еще 41-летний боец завершил карьеру.
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