Не Усик. Еще один Фьюри официально будет драться против украинского супертяжеловеса

Известный украинский супертяжеловес Константин Довбыщенко (10-15-1, 7 КО) проведет свой следующий бой с двоюродным братом обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Поединок 32-летнего уроженца Вознесенска против Хьюи Фьюри (26-3, 15 КО) запланирован на 20 апреля в английском Ротереме.

Супертяжи выйдут в андеркарте шоу, главным событием которого станет битва британца Шакила Томпсона с болгарином Владимиром Георгиевым за вакантные титулы IBF European и WBO Global в среднем весе.

Довбыщенко свой крайний поединок провел в феврале, уступив в шестираундовом бою по очкам Джейми Тшикеве (58:55).

Фьюри в последнем бою победил немецкого боксера Кристиана Хаммера в октябре 2021 и после этого не выступал, решая свои проблемы со здоровьем.

В 2017 году Хьюи Фьюри потерпел первое поражение в карьере, уступив на домашней арене в Манчестере небитому новозеландцу Джозефу Паркеру.

В июле 2023-го Довбыщенко добыл сенсационную победу на вечере бокса в Шотландии, победив местного топ-проспекта Мэтти Харриса (5-1, 4 КО).

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