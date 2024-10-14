'Не согласен, что Усик легко победит': украинский боксер дал прогноз на реванш чемпиона с Фьюри

Известный украинский боксер среднего веса Сергей Богачук (24-2, 23 КО) не согласен с теми, кто уверен в легкой победе Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше. По мнению 29-летнего винничанина, болельщикам и экспертам также не стоит ожидать нокаута в поединке.

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Такое мнение Богачук выразил в интервью порталу xsport.ua. Сергей подчеркнул, что досрочная победа Усика возможна только в том случае, если Фьюри несерьезно отнесется к бою, однако это практически исключено ведь Тайсон уже получил опыт противостояния против украинца в мае.

"Многие говорят, что Александр Усик во втором поединке легко победит досрочно. Я с этим не согласен. Фьюри очень нестандартен. На один бой он может выйти мешком и с трудом выиграть у Фрэнсиса Нганну, который вообще не боксер. В то же время он может хорошо двигаться, как в бою с Кличко, или же наносить жесткие, хлесткие удары, как с Уайлдером. Тайсон очень разносторонний боец, меняющий стратегию по ходу. Александру Усику нужно быть готовым ко всем возможным сценариям. Считаю, что Александр победит по очкам. Возможно, если Фьюри не отнесется к подготовке всерьез, то возможен нокаут", – сказал Богачук.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри ответил представителям команды Александра Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. А британец Даниель Дюбуа пожелал украинцу поражения.

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