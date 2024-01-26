Не проигрывал 6 лет: на Australian Open-2024 произошла грандиозная сенсация

Первая ракетка мира Новак Джокович потерпел фиаско в полуфинальном матче первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open-2024. Сербский теннисист, который в последний раз проигрывал в Мельбурне шесть лет назад, уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Видео дня

Соперники провели на корте 202 минуты, а итальянец был сильнее в четырех партиях – 6:1, 6:2, 6:7, 6:3. За это время Синнер девять раз подал навылет, выиграл 31 активный розыгрыш и реализовал пять из 11 брейкпоинтов. В пассиве Янника одна двойная и 28 невынужденных ошибок.

Серб допустил 54 (!) невынужденные ошибки за матч, а также ни разу не претендовал на очко на подаче соперника. Это поражение стало для Джоковича первым на Australian Open-2024 за 2195 дней. В последний раз он уступал на кортах Мельбурна на турнире 2018 года, когда в четвертом раунде сенсационно пропустил южнокорейца Чон Хена.

Для Новака именно австралийский мейджор является любимым. Он его выигрывал 10 раз. Синнер впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема. Его соперник определится в битве россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал Australian Open-2024 в женском парном разряде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!