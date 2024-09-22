Не попало в трансляцию. Появилось видео, что сделал Джошуа перед тем, как был нокаутирован

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) успел покривляться на публику в бою против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). В кадр попала мимика ЭйДжея за несколько мгновений до того, как он был нокаутирован.

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Эпизод случился в 5-м раунде. В тот момент, когда рефери Маркус МакДоннелл растаскивал бойцов, сошедшихся в клинче, Джошуа повернулся и начал кривляться.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) нанес сенсационное поражение бывшему обладателю титула Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Поединок за пояс, который ранее принадлежал Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

После боя бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) признался, что потерял 150 млн фунтов, которые он поставил на победу Энтони.

После боя Фьюри вместе с Усиком приняли участие в групповой фотосессии, которую организовал глава Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Перед шоу на "Уэмбли" Александра Усика показали на большом экране. Болельщики, присутствующие на арене начали аплодировать нашему соотечественнику. Отметим, что на шоу присутствовало 96 тысяч зрителей, что стало рекордом посещаемости бокса в истории лондонского стадиона.

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