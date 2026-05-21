'Не хватило мастерства': Ярмоленко назвал недостаток 'Динамо' в финале Кубка Украины. Видео

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко назвал справедливой победу своей команды над "Черниговом" в финале Кубка Украины, где "бело-синие" были сильнее 3:1. Опытный футболист отметил, что соперник хорошо подготовился физически к поединку, однако это не помешало столичной команде создать немало голевых момент.

Об этом Ярмоленко, который отличился в матче забитым мячом, заявил в комментарии OBOZ.UA после игры во Львове. Динамовец, который является воспитанником именно черниговского футбола, также подчеркнул, что и он, и его партнеры могли забивать значительно больше, однако в решающие моменты игроков подвело исполнительского мастерство.

"Я очень-очень рад за ребят, за за клуб, за то, что мы выиграли этот кубок. Физически было видно, что соперники готовы. Я считаю, что мы создали достаточно моментов в первом тайме и должны были более хладнокровно распоряжаться этими моментами и забивать свои там два-три мяча и уже спокойно играть по результату. Почему не удалось забить больше? Просто не удалось, не хватило мастерства", – сказал Ярмоленко.

Отметим, что после финала Кубка Украины определились все участники следующего еврокубкового сезона от нашей страны.

