Назван состав женской сборной Украины на ближайшие матчи квалификации Евробаскета-2025

Женская национальная сборная Украины проведет свои очередные матчи в отборочном турнире на Евробаскет-2025. Национальная команда 7 ноября в 19.00 в выездном матче отборочного турнира будет противостоять Северной Македонии, после чего будет принимать команду Сербии.

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Свой номинальный домашний матч против Сербии украинская сборная сыграет в Риге, Латвия на площадке Олимпийского центра. Игра состоится 10 ноября в 21:30 по киевскому времени.

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на предстоящие матчи:

Алина Ягупова ("Валенсия, Испания"), Татьяна Юркевисус ("Брексия", Италия), Мириам Уро-Нилле ("Ньон", Швейцария), Виктория Балабан ("Нептунас", Литва), Дарья Дубнюк ("Полония" , Польша), Евгения Путра ("Ружомберок", Словакия), Вера Грималюк ("Шамарин", Словакия), Вероника Любинец ("Приштина", Косово), Кристина Кулеша ("Новый Загреб", Хорватия), Наталья Цюбик ("Наполи" "Италия), Кристина Филевич, Богдана Лапхан, Анжелика Ляшко, Анастасия Кучерёнок (все – "Франковск-Прикарпатье", Украина).

Сборная Украины приступит к подготовке к ближайшим матчам отбора на Евробаскет-2025 в Риге 4 ноября, где соберется на короткий тренировочный лагерь. Уже 6 ноября наша команда отправится в Северную Македонию, где 7 числа сыграет первый из двух матчей квалификации.

Напомним, в отборе на Евробаскет-2025 наша сборная стартовала с двух поражений и занимает последнее место в группе. На чемпионат Европы выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.

Чемпионат Европы пройдет в четырех странах – Чехии, Германии, Италии и Греции летом 2025 года. Каждая страна будет принимать матчи одной из четырех групп основного раунда, а матчи плей-офф пройдут в Греции.

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