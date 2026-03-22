Назначен вице-президентом. Усик официально получил должность в украинском футболе

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) стал вице-президентом футбольного клуба Полесье". Контракт с житомирской командой подписан официально, о чем сообщили сам спортсмен у себя в Instagram.

39-летний боксер сообщил, что начинает новую главу в карьере и отметил, что для него "это не просто должность". Он добавил, что рассматривает назначение как "возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт на еще более высоком уровне".

Усик также обозначил направления работы, подчеркнув, что "одним из первых моих направлений будет судейская реформа в Украине". По его словам, "прозрачность и справедливость должны быть основой игры".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Усик принимал участие как игрок в товарищеских матчах "Полесья" и не выходил на поле в официальных играх.

В марте 2023-го Усик получил должность амбасадора сборной Украины по футболу. Он должен был помогать национальной команде в реализации социальных проектов. В частности, в организации выездов на матчи сборной воинов, которые получили ранения на фронте.

