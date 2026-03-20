'Нас всех сильно избили': форвард Украины рассказала об ударе коленом в отборе к ЧЕ-2027, головной боли сборной и почему клуб не отпустил ее на Евро

Форвард сборной Украины по баскетболу Татьяна Юркевичус призналась, насколько трудно дается отбор на Евробаскет-2027 женской команде, которая потеряла немало опытных игроков после полномасштабного вторжения, а молодые девушки где-то напуганы, потому что им не хватает совместной практики. Не хватает "сине-желтым" и поддержки болельщиков, а вот критики от людей, которые не понимают ситуацию, очень много.

В разговоре с OBOZ.UA баскетболистка израильского "Хапоэля" из Беэр-Шева рассказала, насколько легко клубы сейчас отпускают своих игроков в сборные по классическому баскетболу и 3х3, и как ее уложили на паркет ударом колена в квалификационном матче с Болгарией (66:81).

– Весеннее окно выдалось сложным для всей команды, но больше всего украинкам и вам лично досталось в матче против Болгарии, когда вы какое-то время просто лежали на паркете, а потом девушки помогли подняться и добраться до скамейки запасных. В какой-то момент нам даже стало страшно за вас и ваше здоровье. Что там случилось?

– Действительно, в Пловдиве матч сложился достаточно напряженно и со стороны судей, и со стороны болгарок, потому что игра была очень жесткая. Мы ожидали агрессивность от них, но не ожидали, что это будет настолько грязный баскетбол. Многие присутствующие на матче, даже поддерживая болгарскую команду, видели это все собственными глазами и потом даже подходили к нам и говорили, мол, это ненормально, что такое происходит.

Поэтому когда игра закончилась, было довольно грустно, что уступили. Но мы понимали, что физически нам просто и не дадут выиграть, ведь это как будто была игра 8 на 5. Нас, откровенно говоря, всех достаточно сильно избили, очень много было на площадке их агрессии, а судьи вообще не давали болгаркам фолы.

У меня момент оказался довольно интересный: я хотела пойти на подбор, выпрыгнула за мячом, а девочка ударила меня с колена в ребра. Это было очень больно. До этого времени у меня таких ситуаций никогда в жизни не случалось, поэтому я до сих пор в шоке, как это произошло. И как вообще так можно. Хорошо, что все обошлось, немного побаливает, но ничего критического по признакам. Мне сказали, если бы было что-то хуже, более серьезная травма, то там была бы совсем другая боль и надо будет все проверять.

– Как сейчас вообще клубы отпускают в сборную?

– По баскетболу 5х5 вообще нет никаких проблем, ведь они понимают, что у них нет никаких прав не отпускать игроков. Наоборот клубы этим гордятся, особенно если это игроки из их страны, они прямо делают такую огласку. Для них это очень престижно. Но, конечно, все переживают, потому что понимают: это совсем другой баскетбол и в достаточно короткий срок тебе надо сыграть три матча, а это нагрузка.

Если игроки более опытные, они и играют больше. А опытные игроки преимущественно и старшие, которые уже могут быть уставшими за счет тренировок в клубе и игр в течение нелегкого сезона. Поэтому, конечно. все переживают, но понимают, что поделать ничего не могут, ведь это прописано в контракте.

И это у нас такое требование: если приходит вызов в сборную, никто не может сказать "нет", если игрок конечно здоров. Ведь если есть какие-то проблемы со здоровьем или недолеченные травмы, то клуб предоставляет информацию в сборную, и тогда они уже обсуждают, насколько это безопасно для игрока ехать и представлять страну именно в этот момент.

– А в баскетболе 3х3 какая ситуация? Ведь вы играете также и за эту сборную Украины.

– В 3х3 гораздо труднее. Например, меня в прошлый раз клуб не отпустил на чемпионат Европы, хотя до этого я два раза ездила. Это тоже прописано в контракте, но они очень не хотят рисковать, потому что этот вид спорта намного агрессивнее, и судьи намеренно дают так действовать для более интересной игры, потому что это более игра на публику, чтобы фанатам было интересно, чтобы были привлечены спонсоры. И никто уже не думает в конце концов, как там себя чувствуют игроки.

Поэтому, например, я лично знаю много баскетболистов, которые не могут представлять сборную в 3х3, именно из-за того, что у них контракт. Перед тем, как подписать игрока они говорят, что мы хотим заключить контракт, но запрещаем такие и такие нюансы. И там уже ты соглашаешься или не соглашаешься.

Конечно, иногда клубы идут навстречу, но чаще всего они говорят, что контракт должен быть застрахован, и они на себя не берут никакой ответственности, поскольку в 5х5 у нас тоже сейчас начали страховать контракты. Но если что-то все-таки произойдет, клубы и сборная как-то работают вместе. Имею в виду, что нет такого: ты получила травму в сборной и все – давай, до свидания. А в 3х3 ты не такой застрахованный и защищенный.

– Сейчас вы – одна из немногих игроков сборной, которые еще выступали на Евробаскетах и застали времена до полномасштабного вторжения РФ. Как эта война влияет на национальную команду?

– Очень сильно влияет. Например, раньше у нас летом была полноценная подготовка. Даже если не было соревнований, Евробаскета, федерация организовывала сборы для девушек, где также просматривались молодые игроки. Это длилось две-три недели – насколько это было возможно по финансам. Если кто-то был уставший после тяжелого сезона, то привлекались новые баскетболистки, чтобы знать их возможности и на будущее иметь в виду.

И в то же время ты попадаешь на сборы, чтобы побыть в коллективе, посмотреть, что это такое, принять тот факт, что это психологически немножко другой уровень. А когда ты сразу приезжаешь во время игрового окна и уже нужно что-то показывать, очень трудно молодым игрокам. Я вижу, что они боятся, переживают. И это нормально. Мы все такие были, но просто у нас было немножко больше запаса времени на адаптацию, а у них его почти нет.

Еще очень тяжело, когда с началом полномасштабной войны баскетбол отошел далеко не на первый план в нашей стране. Как и многие другие виды спорта. И это нормально. Но многие девушки, которые еще держались, уехали за границу, кто-то вообще перестал тренироваться или закончил карьеру, потому что была потребность работать больше, ведь в профессиональных клубах они не зарабатывали тех средств, которые мы могли им помогать. Поэтому, конечно, все очень и очень изменилось. И сейчас нам просто нужно делать максимум из того, что у нас уже есть.

Бывают такие моменты, когда люди, которые смотрят игру, вообще не в контексте происходящего. Они вообще не понимают: мы все здесь для того, чтобы просто приехать, поддержать Украину и представить нашу страну на международном уровне. Никто не задумывается, что мы, будучи где-то там, за границей, оставляем свои семьи. Мы могли бы поехать домой, отдыхать неделю-две.

Нет, мы приезжаем в сборную. И потом, когда люди так агрессивно настроены против нас... Ведь как-то так получается, что когда мы побеждаем, все такие довольные, мол, "молодцы!", хлопают в ладоши. А как только мы проигрываем, то никто не задумывается, что происходит, и насколько сейчас тот баскетбол в Украине не ко времени. Говорят, что баскетбол вне политики, но все тянется друг за другом.

У нас был тренер из другой страны. Началась война, и он не смог продолжать работать с нами. Поэтому в сборной сменился тренер, изменилось очень много людей. В этом отборе вообще очень сильно омолодили состав. У нас только пятеро баскетболисток, которые остались с прошлого раза. И все.

Плюс выбыли два первых номера – одна родила, а вторая – травмирована. Это Виктория Балабан и Даша Дубнюк. Оля Алексейчик у нас, получается, одна. Ей тоже тяжело. Люди просто не знают всех этих нюансов. А если просто задуматься, то то, что мы уступили минус 15 Болгарии, это не так уж и плохо с такой игрой и с такими матчами на выживание.

Да, обидно и болельщикам хочется по-другому. И нам хочется. Мы не приехали сюда просто посмеяться и увидеть друг друга. Надо относиться более профессионально к этому и понимать, что в каждой работе есть свои нюансы. И очень жаль, что люди, которые не в контексте ситуации, даже не задумываются, что происходит. Очень жаль и очень больно все это читать и видеть эту реакцию. Это ужасно.

– Поэтому мы об этом и говорим.

– Для нашей сборной это самое болезненное, поскольку мы видим эти реакции. И обидно из-за этой несправедливости, что мы не можем донести людям, что это все не так легко, как им кажется. А очень трудно: мы просыпаемся утром, идем на тренировку, немного отдыхаем и снова идем на тренировку. От нас постоянно что-то требуют, ты постоянно живешь в графике. У тебя нет свободного времени: сначала на завтрак все вместе, потом тренировки, обед, видео, какие-то командные сборы, снова тренировки. И так целыми днями.

А те девушки, которые не играют за сборную, просто идут домой отдыхать в это время. И в какой-то момент ты задумываешься: я хочу представлять Украину, я хочу играть за нее, потому что это моя страна, я люблю Украину и люблю нашу сборную. Но такое отношение просто отбивает всю мотивацию, все желание. Поэтому это очень болезненная тема.

