Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников возмутился тому, что россиянам нужно будет платить за право увидеть трансляции Игр-2026. Бывший биатлонист со свойственными себе злобой и шовинизмом отметил, что это неприемлемо из-за санкций в отношении представителей страны-агрессорки.

Об этом Кожевников заявил в интервью порталу Legalbet. По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина и ярого Z-патриота, российские компании и зрители не должны платить правообладателям за показ ОИ, а положиться на пиратские трансляции.

"Навряд ли я буду смотреть Олимпиаду. Без нас неинтересно. Кому-то нравится без нас, кому-то – нет. Зачем запрещать-то смотреть? Я, может быть, финал хоккейный посмотрю. Его интересно посмотреть. Жалко, что государство тратит деньги, где нас нет. Трансляции немалых денег стоят. И за такую ерунду платить негодяям – итальянцам и федерациям, которые нас ненавидят. Вот это странная вещь. Я в интернете где-нибудь найду трансляцию. Можно и не платить деньги. Нас везде чихвостят, не пускают, а мы платим деньги, чтобы смотреть на это. Удивительно", – сказал Кожевников.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов объявил о том, что отказался посещать Игры-2026 в Милане, чтобы "не смотреть на этих европейских и скандинавских клоунов".

Как сообщал OBOZ.UA, латвийский медиахолдинг TV3 Group решил игнорировать участие российских и беларуских спортсменов на Олимпиаде-2026, даже если те выступят в нейтральном статусе

