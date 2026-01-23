Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов объявил о том, что отказался посещать Игры-2026 в Милане, на которые его якобы приглашали почетным гостем. Бывший биатлонист добавил, что не видит смысла следить за главным стартом четырехлетия, где представителей страны-агрессорки допустили только в единичные дисциплины.

Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина не упустил традиционной для себя возможности проявить шовинизм и злобу в адрес западных стран, обозвав европейцев клоунами.

"Меня приглашали итальянцы почетным гостем на Олимпиаду, и не только итальянцы. Но я отказался, потому что наших спортсменов там будет считанное количество. Вот я сейчас в Раубичах, и здесь трибуны не вмещают всех желающих посмотреть биатлон, поэтому люди идут на трассу. Нам не надо смотреть на этих европейских и скандинавских клоунов, которые лишили нас возможности участвовать в Олимпиаде", – сказал 79-летний Тихонов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов объявил бойкот Играм-2026 в Милане из-за того, что РФ "выгнали, как бездомных собак".

Как сообщал OBOZ.UA, латвийский медиахолдинг TV3 Group решил игнорировать участие российских и беларуских спортсменов на Олимпиаде-2026, даже если те выступят в нейтральном статусе

