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"Нарушение всех законов! Не имеют права!" В российском биатлоне закатили истерику из-за позиции IBU

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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'Нарушение всех законов! Не имеют права!' В российском биатлоне закатили истерику из-за позиции IBU

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев разразился жесткой критикой в адрес Международного союза биатлонистов (IBU). Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 истерикой отреагировал на заявление организации об отстранении представителей РФ до тех пор, пока страна-агрессорка не остановит войну в Украине.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о политизации спорта, а также обозвал функционеров IBU русофобами, которые якобы несправедливо наказывают спортсменов из РФ.

"Нарушение всех законов! Не имеют права!" В российском биатлоне закатили истерику из-за позиции IBU
"Нарушение всех законов! Не имеют права!" В российском биатлоне закатили истерику из-за позиции IBU

"Это нарушение всех законов. Они не имеют права быть карающим органом, это вне компетенции исполкома IBU. Это они выдумывают от себя что-то. Неважно, какие условия они просят. У них нет такой компетенции рассуждать на политические темы и кого-то карать или миловать. Это превышение полномочий. Это все лукавство и беззаконие. В их компетенцию входит только развитие и популяризация спорта, а не политика", – сказал Васильев.

"Нарушение всех законов! Не имеют права!" В российском биатлоне закатили истерику из-за позиции IBU

Ранее он предрек "полный паралич" российскому биатлону из-за санкций. Кроме того, Васильев заявлял, что европейцы и, в частности, немцы должны "бесконечно стоять на коленях" перед россиянами. 

"Нарушение всех законов! Не имеют права!" В российском биатлоне закатили истерику из-за позиции IBU

Как сообщал OBOZ.UA, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева предложила россиянам потерпеть, пока не наступит лучшее время.

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