Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев разразился жесткой критикой в адрес Международного союза биатлонистов (IBU). Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 истерикой отреагировал на заявление организации об отстранении представителей РФ до тех пор, пока страна-агрессорка не остановит войну в Украине.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о политизации спорта, а также обозвал функционеров IBU русофобами, которые якобы несправедливо наказывают спортсменов из РФ.

"Это нарушение всех законов. Они не имеют права быть карающим органом, это вне компетенции исполкома IBU. Это они выдумывают от себя что-то. Неважно, какие условия они просят. У них нет такой компетенции рассуждать на политические темы и кого-то карать или миловать. Это превышение полномочий. Это все лукавство и беззаконие. В их компетенцию входит только развитие и популяризация спорта, а не политика", – сказал Васильев.

Ранее он предрек "полный паралич" российскому биатлону из-за санкций. Кроме того, Васильев заявлял, что европейцы и, в частности, немцы должны "бесконечно стоять на коленях" перед россиянами.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева предложила россиянам потерпеть, пока не наступит лучшее время.

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