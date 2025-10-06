Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев возмутился разной позиции международных федераций в отношении отстранения россиян и израильтян. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил традиционные нарративы кремлевской пропагандой о двойных стандартах.

Видео дня

Такое нелепое мнение Васильев выразил в интервью порталу Odds.ru. Бывший биатлонист и ярый Z-патриот, который поддерживает войну против Украины, добавил, что ситуация с допуском израильских спортсменов к соревнованиям якобы обнуляет причины отстранения россиян.

"Даже не двойные стандарты, а обычное нарушение всех мыслимых и немыслимых законов, прав человека. При чем тут наши спортсмены, почему их отстранили? Никакого отношения они к политике не имеют. Это показывает всю сущность и мерзость политики тех, кто против наших спортсменов затеял всю эту гадость. Маски сброшены – у тех, кто громче всех кричал раньше, сейчас нет никаких аргументов. Им теперь будут оппонировать даже в их странах", – сказал Васильев.

Ранее этот представитель страны-агрессорки Васильев заявлял, что европейцы, и в частности немцы, должны "бесконечно стоять на коленях" перед россиянами.

Как сообщал OBOZ.UA, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в истерическом припадке набросился на страны Балтии, Западной и Северной Европы, обвинив их в отстранении россиян от международных турниров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!