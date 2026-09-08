Наконец-то украинцы в ЛЧ, несколько финалов, испытание амбициозными новичками. Что выбрать из 18 матчей Лиги чемпионов

Дамы и господа, Лига чемпионов вернулась! Уже сегодня вечером стартует первый тур элитного турнира. Традиционно он растянут на 3 дня, а это значит, что нам будет удобнее просмотреть такой насыщенный этап. Но какой именно матч из этого калейдоскопа точно стоит посмотреть? Рассказывает OBOZ.UA.

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"Реал" - "Интер": встреча для проверки

Положение в национальном чемпионате: 3-е место в Ла Лиге — 2-е место в Серии А

Очные встречи: 6 (5 побед "Реала" — 0 ничьих — 1 победа "Интера")

Последний матч: 2 :0, групповой этап ЛЧ 21/22

Фактически, это первый финал ЛЧ на групповом этапе – и какой! В какой-то мере это может стать финалом розовых грез для Мадрида, ведь пока что немногие довольны началом сезона под руководством Моуриньо. Статистика неумолима: "Реал" выиграл 19 из 21 матча против итальянских клубов, тогда как "Интер" не выигрывал в Испании с 2004 года (13 матчей подряд)! По стоимости мадридцы превосходят соперника вдвое – 730 млн против 1,5 млрд. Цифру тянет на себе Мбаппе, но если добавить ещё Беллингема и Винисиуса, то вот вам и 500 миллионов. У "змей" самыми дорогими являются капитан Мартинес (85) и Бастони (65); остальные игроки значительно дешевле. Кстати, Килиану всё ещё не хватает всего одного гола (сейчас 70), чтобы войти в топ-5 лучших бомбардиров ЛЧ. Выход на поле Куртуа станет его сотым матчем в Лиге чемпионов, и он станет 56-м футболистом с таким достижением. Сможет ли "Интер" что-то противопоставить? Должен, ведь забивает очень много и часто, а на этапе лиги ничьих у них не было уже 15 матчей подряд. Словом, не репетиция финала, а куча вероятных испытаний, которые в большей степени станут достижениями для истории.

ПСЖ — "Слован": настроился ли чемпион на борьбу?

Положение в национальном чемпионате: 14-е место в Лиге 1 — 4-е место в чемпионате Словакии

Личные встречи: не пересекались

Два успешных сезона в Лиге чемпионов вывели ПСЖ на вершины футбола. Их по праву считали лучшей командой планеты, завоевывающей один кубок за другим, пока не начался сезон. Непростая победа над "Астон Виллой" –это единственный триумф для Энрике за месяц! В чемпионате Франции они находятся на дне (ведь для ПСЖ всё, что ниже 2-го места, это дно), проиграли принципиальный матч против "Монако" и сыграли вничью два раза там, где все ждали победы. А ещё французы уступили в Суперкубке Франции, что прервало длинную серию завоеваний кубков во всех турнирах. Делать выводы по итогам стартового тура будет неправильно, но парижанам снова следует осознать, что на кону стоит статус лишь второй команды в эпоху Лиги чемпионов, выигравшей три титула подряд. Для этого нужно обыграть "Слован". Соперник непростой хотя бы потому, что в настоящей борьбе прошел три раунда квалификации ЛЧ. Да, в прошлом сезоне на этапе лиги клуб проиграл все 8 матчей, но ситуация изменилась, и у них продолжается довольно успешная серия из семи матчей. Поэтому в этой встрече возможно всё, ведь "Слован" вовсе не против воспользоваться текущими проблемами победителя Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" — "Атлетико": не уровень ЛЧ?

Положение в национальном чемпионате: 6-е место в АПЛ — 6-е место в Ла Лиге

Очные встречи: 7 (3-2-2)

Последний матч: 3 :2, групповой этап ЛЧ 25/26

Лига чемпионов продолжает сводить вместе команды, которые уже встречались друг с другом с громкими результатами: в прошлом году они играли на "Энфилде", тоже в первом туре. Этот матч мы могли бы назвать ещё одним финалом, но в информационном поле клубы привлекли к себе внимание вовсе не своим статусом. "Ливерпуль" не может справиться со своими трансферными проблемами, Джеррард критикует мягкий подход. А в "Атлетико" впервые улыбнулся Альварес – правда, с лавки запасных и после разгромного поражения от "Атлетика". Что касается самой игры – у хозяев солидное историческое преимущество, ведь мерсисайдцы выиграли 6 последних матчей группового этапа против испанских команд и почти все с сухим счетом, тогда как "матрасники" ни разу в истории не обыгрывали британцев на групповых этапах. Иногда кажется, что в этой паре нет реальных претендентов на ЛЧ, ведь и "Ливерпуль", и "Атлетико" заскочили в последний вагон. Впрочем, противостояние старого Симеоне и нового Ираолы может преподнести нам неожиданный классический вечер.

"Комо" — "Лейпциг": о чём здесь вообще речь?

Положение в национальном чемпионате: 3-е место в Серии А — 8-е место в Бундеслиге

Очные встречи: не пересекались

А если вы фанат итальянской сказки, то в тот же день и в то же время для вас сыграет "Комо". Еще один новичок Лиги чемпионов, который вообще впервые в истории вышел на международную арену. Этот путевой билет действительно дался нелегко, ведь клуб после последнего тура Серии А мог завершить сезон как с бронзой, так и на шестой позиции. В итоге – 4-е место и путевка. Представьте себе, что в прошлом году команда пропустила меньше всех в домашнем чемпионате – всего 29 голов. Руководит ими опытный участник Лиги чемпионов – Сеск Фабрегас провел 104 матча в ЛЧ за 3 именитых клуба, а теперь пишет собственную историю в качестве тренера. Против итальянцев выступит "Лейпциг", который возвращается после сезона без еврокубков. УЕФА отмечает, что немцы на выезде в Италии более успешны, но пропускают в каждом из своих последних 18 матчей в еврокубках. Да и вообще, команда выиграла только один из 10 последних матчей в основной сетке элиты. Эта игра довольно равная, ведь обе команды провели сильную кампанию на трансферном рынке: итальянцы приобрели Морату, Кина, Миллу, Санчеса, Коуту и Чалоба, тогда как немцы пополнили состав Гиу, Эстеве и Райцем. Уже была возможность оценить адаптацию звездных новичков к домашнему формату, но теперь их ждет совсем другое испытание.

МЮ — "Сабах": кто окажется более амбициозным?

Положение в национальном чемпионате: 11-е место в АПЛ — 1-е место в Премьер-лиге Азербайджана

Очные встречи: не пересекались

На десерт мы оставили две пары, в которых есть абсолютные дебютанты. Внимание привлекает невероятный "Сабах", который в квалификации забил целых 18 мячей и преодолел все этапы, совершив при этом ещё и 2 камбэка. Это их первый в истории основной этап Лиги чемпионов, который начинается с "МЮ" – сразу выезд на "Олд Траффорд", к иконе мирового футбола. Каким будет путь, нам ещё предстоит проверить, но жеребьёвка собрала всю элиту. Про "Юнайтед" можно сказать так: обновленная и перестроенная команда возвращается в ЛЧ спустя 3 года, но там, где есть Фернандеш, по-прежнему есть проблемы в обороне. Это действительно проблема, ведь "дьяволы" выиграли лишь один из 7 последних матчей группового этапа ЛЧ. В четверг "МЮ" проведет 300-й матч в истории элитного турнира – это впервые для английских клубов. Однако статус "Сабаха" не должен вводить в заблуждение, ведь даже в случае ничьей Каррик получит столько критики, что её не увезти всеми поездами Англии. Для украинского болельщика это отличный матч, ведь он пройдет сразу после "Шахтера", и будет возможность посмотреть игру без вынужденных переключений. К слову, о "горняках" мы поговорим позже, уже в сам день матча против ПСВ.