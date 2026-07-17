"Найдут способ": экс-игрок "Динамо" заявил, что Аргентину и Месси тянут на ЧМ-2026

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко выразил уверенность в том, что Лионель Месси получит очередной "Золотой мяч" в случае победы Аргентины над Испанией в финале чемпионата мира-2026. Экс-напапающий также отметил, что его не удивил выход "небесно-голубых" в решающий матч турнира, так как это выгодно организаторам.

Видео дня

Об этом Саленко заявил в интервью порталу "Футбол 24". Единственный футболист в истории чемпионатов мира, которому удалось забить пять мячей в одном матче, подчеркнул, что дуэль испанцев и аргентинцев вызывает невероятный интерес, а "фурии рохе" нужно придумать, как нейтрализовать Месси.

"Я говорил, что Месси дотянут на турнире до конца. Лео играет в США – там он главная звезда. Месси в матче с Алжиром должен был получить и красную карточку. Но это футбол, где действуют свои законы. У Испании есть время, чтобы придумать, как его нейтрализовать. Думаю, они найдут способ. Аргентина будет искать усиление после замен, а Испания ровно проведет всю игру. Кому повезет? Будем болеть за Европу. Получит ли Месси "Золотой мяч"? Только в случае победы Аргентины", – сказал Саленко.

Отметим, что Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении игроков сборной Аргентины за поступок после игры с Англией в полуфинале.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в правила проведения финала чемпионата мира-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!