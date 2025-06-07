'Начались проблемы'. Стало известно, что случилось с Ломаченко

Американский промоутер Боб Арум признался, что его клиент Василий Ломаченко завершил карьеру из-за болей в спине. Арум, в интервью FightHub TV выразил уверенность, что проблемы со здоровье, возникшие у украинского боксера достаточны серьезны, иначе б он никогда не повесил перчатки на гвоздь.

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"Ну, знаете, Ломаченко — это настоящий спортсмен, очень серьёзный, без всякой ерунды. У него начались проблемы со спиной, пытались её лечить, но не смогли. Поэтому он решил завершить карьеру, ведь если он не может боксировать на своём лучшем уровне, как настоящий Ломаченко, то ему это неинтересно. Я это уважаю. Я уважаю его самого, уважаю его отца. Хотел бы, чтобы все бойцы были такими, как Василий", – сказал Арум.

Как сообщал OBOZ.UA, после завершения карьеры Ломаченко отказался благодарить Украины. Главными героями его обращения стали отец Анатолий Ломаченко, психолог Андрей Борисович и менеджер Эгис Климас. Отдельно Василий выразил благодарность компании Top Rank, её руководителю Боба Арума и Соединённые Штаты Америки.

До этого Арум пожаловался на то, что наш боксер и его менеджер не выходят на связь.

По мнению вице-президента Лиги профессионального бокса Украины Алины Шатерниковой, Василий завершил карьеру из-за усталости от многолетних изнурительных тренировок, которые бы смог выдержать далеко не каждый.

Последний бой Ломаченко провёл в мае 2024 года против Джорджа Камбососа, победив и завоевав два чемпионских титула.

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