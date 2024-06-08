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Начала праздновать досрочно и поплатилась. Украинка шокировала чемпионку Европы, обойдя ее на последних сантиметрах дистанции. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,7 т.
Начала праздновать досрочно и поплатилась. Украинка шокировала чемпионку Европы, обойдя ее на последних сантиметрах дистанции. Видео

Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская драматично завоевала бронзовую медаль в спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате Европы, который проходит с 7 по 12 июня в Риме. 31-летняя уроженка села Солобковцы (Ярмолинецкий район, Хмельницкая область) смогла вырвать награду на последних сантиметрах дистанции.

Начала праздновать досрочно и поплатилась. Украинка шокировала чемпионку Европы, обойдя ее на последних сантиметрах дистанции. Видео

За несколько метров до финиша Лаура Гарсия-Каро уверенно шла на третье место, и не видя опасности со стороны нашей соотечественницы, досрочно стала праздновать свой успех.

Начала праздновать досрочно и поплатилась. Украинка шокировала чемпионку Европы, обойдя ее на последних сантиметрах дистанции. Видео

В тот момент, когда 3-кратная чемпионка Европы радостно вскинула руки, она увидела, как ее обходит украинская легкоатлетка.

Начала праздновать досрочно и поплатилась. Украинка шокировала чемпионку Европы, обойдя ее на последних сантиметрах дистанции. Видео

В итоге на финише спортсменок разделило 8 десятых секунды.

Начала праздновать досрочно и поплатилась. Украинка шокировала чемпионку Европы, обойдя ее на последних сантиметрах дистанции. Видео

Фотография шокированной 29-летней испанки, когда она поняла, что потеряла медаль, обошли все мировые СМИ.

Начала праздновать досрочно и поплатилась. Украинка шокировала чемпионку Европы, обойдя ее на последних сантиметрах дистанции. Видео

OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Оляновская является заслуженным мастером спорта Украины (2015), бронзовым призером чемпионата мира (2015) и Европы (2014) по легкой атлетике.

Начала праздновать досрочно и поплатилась. Украинка шокировала чемпионку Европы, обойдя ее на последних сантиметрах дистанции. Видео

Обладательница действующих национальных рекордов Украины по спортивной ходьбе на дистанциях от 5000 м до 20 км.

Начала праздновать досрочно и поплатилась. Украинка шокировала чемпионку Европы, обойдя ее на последних сантиметрах дистанции. Видео

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