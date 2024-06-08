Начала праздновать досрочно и поплатилась. Украинка шокировала чемпионку Европы, обойдя ее на последних сантиметрах дистанции. Видео

Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская драматично завоевала бронзовую медаль в спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате Европы, который проходит с 7 по 12 июня в Риме. 31-летняя уроженка села Солобковцы (Ярмолинецкий район, Хмельницкая область) смогла вырвать награду на последних сантиметрах дистанции.

За несколько метров до финиша Лаура Гарсия-Каро уверенно шла на третье место, и не видя опасности со стороны нашей соотечественницы, досрочно стала праздновать свой успех.

В тот момент, когда 3-кратная чемпионка Европы радостно вскинула руки, она увидела, как ее обходит украинская легкоатлетка.

В итоге на финише спортсменок разделило 8 десятых секунды.

Фотография шокированной 29-летней испанки, когда она поняла, что потеряла медаль, обошли все мировые СМИ.

OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Оляновская является заслуженным мастером спорта Украины (2015), бронзовым призером чемпионата мира (2015) и Европы (2014) по легкой атлетике.

Обладательница действующих национальных рекордов Украины по спортивной ходьбе на дистанциях от 5000 м до 20 км.

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