'На таком уровне нельзя выигрывать спокойно': Ребров огрызнулся в ответ на критику за матч с Албанией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не согласился с утверждениями о том, что команда не смогла спокойно довести до победы заключительный матч Лиги наций с Албанией. Наставник "сине-желтых" отметил, что на соревнованиях подобного уровня нельзя рассчитывать на простые поединки.

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Об этом Ребров заявил во время пресс-конференции после матча, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Легендарный нападающий подчеркнул, что команде достались очень непростые соперники по группе, поэтому все игры сложились непросто.

"На таком уровне вообще нельзя выигрывать спокойно. Очень трудная игра на выезде. Еще труднее играть через два дня после тяжелой игры и тяжелого поля в Грузии. Каждая игра сборной Украины очень трудна. У нас была очень тяжелая группа, все команды выступали на Евро-2024. Я благодарен игрокам за то, что мы вышли в плей-офф, это было очень тяжело. Сборная Албании при поддержке болельщиков во втором тайме показала свою силу. Отлично, что мы удержали такой счет", – сказал Ребров.

Напомним, накануне украинцы обыграли на выезде Албанию в заключительном матче Лиги наций и вышли в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе. Уже стали известны вероятные соперники "сине-желтых".

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины сыграла 11 официальных матче в 2024 году, в которых добыла всего пять победы, забив 14 голов.

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