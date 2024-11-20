Соперники для Украины. Когда и где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги наций: расписание трансляций

Сборная Украины сыграет в плей-офф Лиги наций за право выступить в элитному дивизионе турнира в розыгрыше сезона 2026/27. Свои оппонентов в стыковых матчах подопечные Сергея Реброва узнают во время жеребьевки, которая состоится в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

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Процедура состоится в пятницу, 22 ноября. Ее начало запланировано на 13:00 по киевскому времени. Наблюдать за церемонией можно будет благодаря прямой трансляции на канале "Megogo Футбол 1" стримминоговой платформы Megogo.

Украинцы, как команда которая заняла второе место в группе В1, попали в число несеяных. Среди ее потенциальных соперников – сборные Сербии, Бельгии, Шотландии и Венгрии.

Поединки состоятся 26 и 31 марта будущего года. Первый стыковой матч станет для "сине-желтых" условно домашним, ведь проводить встречи в Украине наши футболисты не могут из-за агрессии России.

В случае победы в двухматчевом противостоянии "сине-желтые" поднимутся в дивизион А. Поражение будет означать продолжение выступлений в лиге рангом ниже.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины сыграла 11 официальных матче в 2024 году, в которых добыла всего пять победы, забив 14 голов.

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