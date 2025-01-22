'На остальных им наплевать': чемпион мира из РФ устроил бунт и отказался играть в России

Чемпион мира по рапиду Володар Мурзин возмутился словами бывшего министра спорта России Павла Колобкова, который допустил, что 18-летний шахматист "готов продаться и выступать за другую страну". Гроссмейстер назвал это высказывание полной чушью и добавил, что они отбивают его желание выступать в РФ.

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Об этом Мурзин заявил в интервью порталу Sports.ru. Спортсмен отметил, что не хочет иметь никакого отношения к Федерации шахмат России (ФШР), которая отстаивает интересы только лояльных к себе атлетов, а также раскритиковал чиновников РФ за полное наплевательство на соотечественников.

"Я не знаю, откуда Павел Колобков взял, что я "готов продаться в другую страну. Я просто хочу заниматься любимым делом. Но не хочу иметь отношения к руководству ФШР, которое поддерживает только "своих детей и спортсменов", а на остальных им попросту наплевать. Поэтому в регионах шахматы загибаются. Мне же попросту повезло, что я встретил хороших людей и состоялся как шахматист. Но у многих других детей, к сожалению, такой возможности нет. После таких заявлений у меня нет никакого желания играть в России, потому что все российские соревнования проходят под флагом ФШР. И никакого сотрудничества с нынешним руководством ФШР я иметь не буду", – сказал Мурзин.

Отметим, что недавний чемпионат мира по быстрым шахматам превратили в настоящее посмешище ради "золота" российскому спортсмену Яну Непомнящему.

Как сообщал OBOZ.UA, украинец Василий Иванчук разрыдался после поражения в партии на чемпионате мира по рапиду.

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